В Крыму планируют готовить подводных археологов с университетским дипломом

Публикации за 21.02.17

В Таврической академии Крымского федерального университета с 2017 года начнут преподавать подводную археологию. А студентов планируют задействовать в экспедициях уже этим летом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель директора по научной работе государственного учреждения «Черноморский центр подводных исследований» Виктор Вахонеев посетовал, что подводные археологи в Крыму в дефиците.

«В настоящий момент только в двух вузах РФ преподается подводная археология – в Воронеже и в Москве. Ну, как тут Крым должен пасти задних, ведь именно у нас 120 лет назад зарождалась вся отечественная подводная археология», – указал Вахонеев.

В прошлом году было подписано соглашение с Таврической академией КФУ об открытии курса лекций «Подводная археология» на историческом факультете.

«Лучших мы будем приглашать в наши подводные археологические экспедиции, – отметил замдиректора центра. – Думаю, что в следующем месяце проведем первые занятия».

Курс «Подводная археология» пока включен в вариативную программу, и если будет отклик, в будущем он войдет в основную программу подготовки бакалаврата. Программа мультимедийная, с примерами нынешних исследований. «Исследования очень масштабные, археологов не хватает, – пояснил Вахонеев. – А собственные суда позволяют самостоятельно проводить исследования».

Центр паспортизировал 36 объектов подводного культурного наследия, тогда как обнаружено и известно около 200.

«По нашим подсчетам, только в XIX – XX веке затонуло не менее 2 тыс объектов, – добавил исследователь. – Когда трассу газопровода тянули, только по одной ветке было обнаружено три самолета. Это все требует изучения».

«Черноморский центр подводных исследований» является единственным в России государственным учреждением по подводной археологии. В прошлом году проведено 4 экспедиции, выявлено 3 объекта, в том числе легенда

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 21.02.17

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