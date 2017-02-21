NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.02.17

В Крыму планируют готовить подводных археологов с университетским дипломом
Фото: Lenta.ru

В Крыму планируют готовить подводных археологов с университетским дипломом

В Таврической академии Крымского федерального университета с 2017 года начнут преподавать подводную археологию. А студентов планируют задействовать в экспедициях уже этим летом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель директора по научной работе государственного учреждения «Черноморский центр подводных исследований» Виктор Вахонеев посетовал, что подводные археологи в Крыму в дефиците.

«В настоящий момент только в двух вузах РФ преподается подводная археология – в Воронеже и в Москве. Ну, как тут Крым должен пасти задних, ведь именно у нас 120 лет назад зарождалась вся отечественная подводная археология», – указал Вахонеев.

В прошлом году было подписано соглашение с Таврической академией КФУ об открытии курса лекций «Подводная археология» на историческом факультете.

«Лучших мы будем приглашать в наши подводные археологические экспедиции, – отметил замдиректора центра. – Думаю, что в следующем месяце проведем первые занятия».

Курс «Подводная археология» пока включен в вариативную программу, и если будет отклик, в будущем он войдет в основную программу подготовки бакалаврата. Программа мультимедийная, с примерами нынешних исследований. «Исследования очень масштабные, археологов не хватает, – пояснил Вахонеев. – А собственные суда позволяют самостоятельно проводить исследования».

Центр паспортизировал 36 объектов подводного культурного наследия, тогда как обнаружено и известно около 200.

«По нашим подсчетам, только в XIX – XX веке затонуло не менее 2 тыс объектов, – добавил исследователь. – Когда трассу газопровода тянули, только по одной ветке было обнаружено три самолета. Это все требует изучения».

«Черноморский центр подводных исследований» является единственным в России государственным учреждением по подводной археологии. В прошлом году проведено 4 экспедиции, выявлено 3 объекта, в том числе легенда

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 21.02.17

Дмитрий Фирташ задержан в Вене после решения суда об экстрадиции в США. / В 2017 году в Крыму обещают создать 11 тысяч мест в детских садах. / В Севастополе Заксобрание сравнили с будуаром императрицы (ФОТО). Подозревают: «В уборной имеется даже золотой унитаз».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter