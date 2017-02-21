Подводные археологи: золота «Черного принца» в Крыму нет, зато есть кое-что поинтереснее

Публикации за 22.02.17

Исследования морского дна у входа в Балаклавскую бухту не надеются найти золото британского парусно-винтового транспорта «Принц» («Черный принц»). Останки кораблей либо разметало штормами, либо засыпало обвалом во время землетрясения 1927 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению заместителя директора по научной работе государственного учреждения «Черноморский центр подводных исследований» Виктора Вахонеева, от парусно-винтового судна, затонувшего во время шторма 14 ноября 1854 года на рейде у входа в Балаклавскую бухту, уже и следов не осталось. «Если «Принц» разбился о скалы, от него мало что осталось, – отметил он. – Возможные останки под скалами, скорее всего, засыпало камнями после землетрясения 1927 года. Но никакого золота на «Принце» не было, в зону военных действий золото не доставляли». Во время Крымской войны, уточнил исследователь, золото выгружали на перевалочный узел, который на тот момент находился в Стамбуле. К крымским берегам фрегат пришел с военным грузом. «На глубине в 60-70 метров есть несколько затонувших объектов, которые можно отнести ко времени Крымской войны, – добавил Вахонеев. – Их детальная идентификация, на колько нам известно, состоится в этом году».

Несколько затонувших корабль времен Крымской войны подводные археологи нашли во время исследований на месте будущей реконструкции набережной Евпатории.

«У нас был участок 1,2 тыс метров шириной 60 метров, где мы обнаружили 5 объектов, представляющих культурную ценность, – сообщил Вахонеев. – Фрагменты кораблей были раскопаны, зафиксированы и мы будем настаивать, чтобы перед реконструкцией их полностью исследовать и, возможно, перенести в более глубокую акваторию».

Кроме того, рядом с Евпаторией выявлен объект времен Великой Отечественной войны – немецкий пароход «Биргит», затопленный в 1943 году. «Это неисследованный объект, – отметил Вахонеев. – Пароход шел в составе конвоя, был атакован нашей авиацией и затоплен». Первые подводные экспедиции намечены на конец мая.

Также разведывательные погружения проведут в акватории Феодосии и Орджоникидзе.

«Местный житель принес нам кувшин таманского типа X века, – пояснил Вахонеев. – Не так много случаев, когда гражданин приносит в музей кувшины. Он передал всю информацию, где была сделана находка. В этом году планируем провести на этом участке исследование».

Замдиректора центра добавил, что главное управление глубоководных работ Минобороны РФ занимается исследованиями на месте предполагаемого крушения санитарного теплохода «Армения» – подводной братской могилы почти 7 тыс раненых красноармейцев.

«По поиску «Армении» исследования проводится до сих пор, на серьезных глубинах, – указал Вахонеев. – Ряд объектов уже обнаружены».

Выявленный в 2015 году пароход «Веста», погибший вместе с экипажем в ночь на 5 ноября 1887 года у мыса Тарханкут, в этом году будет обследован вновь. «Место кораблекрушения неограблено, и нам очень важно, что археологи первыми туда попали, – отметил Вахонеев. – Координаты мы до сих пор не разглашаем и будем дальше проводить исследования». Все предметы, которые утонули на «Весте» 130 лет назад, находятся в непотревоженном состоянии и дают много информации о судостроении, о быте моряков. Кузнецовский фарфор, тарелки с клеймами французского производства, английские фонари, поднятые с парохода, уже заняли место в экспозиции Музея подводной археологии.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 22.02.17

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