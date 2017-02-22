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Крым

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Публикации за 22.02.17

На праздники в Крыму будет ветрено, дождливо, но тепло

На праздники в Крыму будет ветрено, дождливо, но тепло

Симферополь, Февраль 22 (Новый День, Галия Шакирова) –Синоптики обещают крымчанам тёплые праздники.

Как рассказала агентству «Новый День» начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, 23-24 февраля дневная температура воздуха на полуострове составит 11ºС …14ºС выше нуля. Температура морской воды от +2 ºС в Азовском море до +8 ºС на побережье Алушты. «Для февраля это высокий температурный фон», – прокомментировала главный крымский синоптик.

Однако до рекордного значения 29,9 ºС со знаком «плюс», которое зафиксировали 23 февраля 1925 года, в этом году, увы, далеко. Впрочем, и двадцатиградусный мороз 1934 года крымчанам не грозит.

Мужской праздник может подпортить дождь и неприятный юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 15-20 м/с. Ветреная погода сохранится до конца недели, а в субботу порывы могут усилиться до 22м/с. 25 числа на полуострове пройдут сильные дожди и уже в воскресенье существенно похолодает – до +3 ºС..+8 ºС. Ночью в отдельных районах ожидаются морозы – 2 ºС.

В начале следующей недели вновь потеплеет. Синоптики обещают 10 ºС …15 ºС выше нуля. По словам Татьяны Любецкой, такая нестабильная погода может сохраняться в течение всего марта, который в Крыму славится своими «капризами». «Перепады температур от +20 ºС до -3 ºС – обычное явление», – подытожила синоптик.

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