На праздники в Крыму будет ветрено, дождливо, но тепло

Публикации за 22.02.17

Симферополь, Февраль 22 (Новый День, Галия Шакирова) –Синоптики обещают крымчанам тёплые праздники.

Как рассказала агентству «Новый День» начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, 23-24 февраля дневная температура воздуха на полуострове составит 11ºС …14ºС выше нуля. Температура морской воды от +2 ºС в Азовском море до +8 ºС на побережье Алушты. «Для февраля это высокий температурный фон», – прокомментировала главный крымский синоптик.

Однако до рекордного значения 29,9 ºС со знаком «плюс», которое зафиксировали 23 февраля 1925 года, в этом году, увы, далеко. Впрочем, и двадцатиградусный мороз 1934 года крымчанам не грозит.

Мужской праздник может подпортить дождь и неприятный юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 15-20 м/с. Ветреная погода сохранится до конца недели, а в субботу порывы могут усилиться до 22м/с. 25 числа на полуострове пройдут сильные дожди и уже в воскресенье существенно похолодает – до +3 ºС..+8 ºС. Ночью в отдельных районах ожидаются морозы – 2 ºС.

В начале следующей недели вновь потеплеет. Синоптики обещают 10 ºС …15 ºС выше нуля. По словам Татьяны Любецкой, такая нестабильная погода может сохраняться в течение всего марта, который в Крыму славится своими «капризами». «Перепады температур от +20 ºС до -3 ºС – обычное явление», – подытожила синоптик.

Крым. Другие новости 22.02.17

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