В Севастополе выставили на продажу двор с детской площадкой, жителей окрестных домов оповестить «забыли»

Публикации за 22.02.17

В Севастополе без ведома жителей продают двор размером 10 соток.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», на одном из интернет-ресурсов с объявлениями о куплепродаже недвижимости появилось предложение приобрести придомовую территорию по адресу улица Бакинская-20. За десять соток в окружении двухэтажных жилых домов просят 285 тысяч долларов (или 17,4 миллиона рублей). Продавец утверждает, что на землю есть госакт, разрешающий индивидуальное жилищное строительство. О том, что на этом участке находится детская площадка с качелями и скамейками, в объявлении ни слова.

Жителей близлежащих домов так же не предупредили о будущих соседях.

Член Общественной палаты Севастополя, руководитель общественной организации «Золотое сечение» Иван Комелов считает, что у севастопольцев есть все основания волноваться за свою детскую площадку.

«Это не первый и не последний случай – ситуация для города проблемная», – цитирует общественника севастопольский интернет-портал ForPost.

По словам Комелова, виноваты в такой ситуации городские власти и лично Сергей Куницын, который управлял городом с 1 июня 2006 по 6 апреля 2010 года: «Это был откровенный беспредел, который творился как городским Советом, так и городской администрацией Сергея Куницына. Аналогичная ситуация на улице Репина, где появились документы на выделение трёх или четырёх участков прямо во дворах многоквартирных домов. Аналогичная ситуация на улице Керченской. До этого построили дом в скверике у дома на улице Новороссийской», – констатирует член Общественной палаты, добавляя, что в данный момент неизвестно, сколько подобных наделов на придомовых территориях было выделено ранее.

Единственная надежда жителей окрестных домов – это функционирующие в настоящее время контролирующие органы, которые в случае обращения жильцов обязаны проверить законность выделения и регистрации участков.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 22.02.17

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