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Крым

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Публикации за 22.02.17

Зимина согласовали на должность вице-премьера Крыма

Зимина согласовали на должность вице-премьера Крыма

Заместителем председателя Совета министров Крыма стал экс-руководитель газодобывающей компании «Нортгаз» Борис Зимин.

Как передает корреспондент РИА , Зимин будет курировать жилищно-коммунальную сферу и топливно-энергетический комплекс. «Человек работал на материке в газовой сфере. Уверен, что даже если и не было соответствующего опыта работы, но энергия, желание помочь Республике Крым поможет молодым людям участвовать в работе правительства», – заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании Госсовета.

Отметим, что новый вице-премьер согласован депутатами Госсовета на должность, которую ранее занимал Олег Казурин, задержанный по делу о взяточничестве.

При этом сам Зимин успел прославиться в 2005 году во время работы в ЗАО «Нортгаз». Тогда он попал в список топ-менеджеров, которых через суд английская REDI Holding, владеющая 49% акций ЗАО, пыталась отправить в отставку. Англичане сочли, что работа управленцев, в том числе Зимина, который в тот период занимал должность замгендиректора, привела компанию к убыткам. Тем не менее, Зимина не уволили, а в 2008 году он стал генеральным директором все того же ЗАО «Нортгаз».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.02.17

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