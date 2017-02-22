На море шторм, в горах лавины: Керченская переправа может встать на все выходные

Публикации за 22.02.17

Крымские спасатели и «Морская дирекция» просят жителей полуострова не ездить в горы и через Керченский пролив в праздничные дни.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», главное управление МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение на 22 и 23 февраля из-за угрозы схода снежных лавин в горах. Спасатели просят крымчан не ходить в горы в снегопад и непогоду, а также следить за изменениями погоды.

В Керченском проливе так же ожидается ухудшение погодных условий. 23-26 февраля прогнозируется шторм, который может остановить работу паромной переправы.

Ранее начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала агентству «Новый День» о том, что в праздничные дни на полуострове будет дуть юго-западный ветер с порывами до 22 м/с.

«Вероятны приостановки судов на 8-12 и более часов», – предупредил оператор Керченской пассажирской паромной переправы.

Симферополь, Галия Шакирова

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