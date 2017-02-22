NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.02.17

В Сакском районе Крыма браконьеры вырубили деревьев на 2,5 млн рублей

В Сакском районе Крыма браконьеры вырубили деревьев на 2,5 млн рублей

В Крыму выявили очередной случай массового уничтожения деревьев.

Как передает корреспондент РИА , последствия масштабной вырубки зеленых насаждений обнаружили госинспекторы Минприроды в ходе рейда в Сакском районе.

«По результатам подсчетов установлено, что повреждению подверглись 1 тысяча 579 деревьев. Ответственность за указанные нарушения предусмотрена статьей 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации», – сообщили в Минприроде Крыма, указав, что вырубка была произведена в лесозащитной полосе, расположенной на участке дороги между Евпаторией и селом Лушино.

По подсчетам специалистов, своими действиям браконьеры причинили ущерб государству в более чем 2,5 миллиона рублей.

Тех, кто вырубил деревья, уже ищут: после выявления вырубки госинспекторы направили все собранные материалы в МВД. Нарушителям грозят солидные штрафы.

Напомним, это уже не первый случай в Крыму, связанный с масштабной вырубкой деревьев. Так, в 2016 году в Старокрымском лесоохотничьем хозяйстве браконьеры уничтожили свыше 210 тысяч кубометров леса, нанеся ущерб почти в 12 миллионов рублей. Кроме того, в прошлом году периодически фиксировалась госинспекторами и вырубка краснокнижных можжевельников.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.02.17

На море шторм, в горах лавины: Керченская переправа может встать на все выходные. / Зимина согласовали на должность вице-премьера Крыма. / В Севастополе выставили на продажу двор с детской площадкой, жителей окрестных домов оповестить «забыли».

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter