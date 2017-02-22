В Сакском районе Крыма браконьеры вырубили деревьев на 2,5 млн рублей

Публикации за 22.02.17

В Крыму выявили очередной случай массового уничтожения деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последствия масштабной вырубки зеленых насаждений обнаружили госинспекторы Минприроды в ходе рейда в Сакском районе.

«По результатам подсчетов установлено, что повреждению подверглись 1 тысяча 579 деревьев. Ответственность за указанные нарушения предусмотрена статьей 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации», – сообщили в Минприроде Крыма, указав, что вырубка была произведена в лесозащитной полосе, расположенной на участке дороги между Евпаторией и селом Лушино.

По подсчетам специалистов, своими действиям браконьеры причинили ущерб государству в более чем 2,5 миллиона рублей.

Тех, кто вырубил деревья, уже ищут: после выявления вырубки госинспекторы направили все собранные материалы в МВД. Нарушителям грозят солидные штрафы.

Напомним, это уже не первый случай в Крыму, связанный с масштабной вырубкой деревьев. Так, в 2016 году в Старокрымском лесоохотничьем хозяйстве браконьеры уничтожили свыше 210 тысяч кубометров леса, нанеся ущерб почти в 12 миллионов рублей. Кроме того, в прошлом году периодически фиксировалась госинспекторами и вырубка краснокнижных можжевельников.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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