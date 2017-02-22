«Некоторых взяли под стражу…» В Крыму обновили штаб по управлению ФЦП

Публикации за 22.02.17

В 2017 году в рамках федеральной целевой программы Крым получит более 54 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 2017 год предусмотрено финансирование 223 объектов капитального строительства и 62 мероприятий в объеме более 54 млрд рублей.

«Работы ведутся по всем объектам. Это проекты, направленные на развитие энергетического и транспортного комплекса, инженерной инфраструктуры, водообеспечения, социальной сферы, формирование туристско-информационных кластеров, на обеспечение межнационального единства», – заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании Госсовета. И уточнил, что в рамках развития социальной сферы запланировано финансирование более 50 объектов дошкольных образовательных организаций, 14 объектов общеобразовательных школ, более 40 модульных ФАПов и амбулаторий.

При этом Глава Крыма подчеркнул, что главные проблемы, возникающие при реализации ФЦП, связаны с отсутствием квалифицированных кадров, а также со сложной процедурой прохождения разрешений и согласований.

«Чиновники дирекции, которые занимались вопросами реализацией ФЦП в прошлом году, уволены. Они не справились с поставленными задачами, часть из них находится под стражей. Сегодня сформирован новый региональный штаб по реализации федеральной целевой программы», – рассказал глава республики.

Отметим, в прошлом году на реализацию ФЦП поступило 22 млрд 365 млн рублей, а подрядчикам было перечислено около 97% средств.

Как сообщал «Новый День», ранее мероприятия в рамках ФЦП курировал Олег Казурин. В декабре его отправили в отставку, а в середине февраля задержали. Ему инкриминируется получение взятки, общая сумма которой составила 27 млн рублей. Казурин получил «вознаграждение» за помощь строительной компании в заключении и сопровождении контракта на строительство жилья в Крыму.

Симферополь, Анастасия Зук

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