Крымская медицина не дотягивает до общероссийских стандартов / Но движется в нужном направлении

Публикации за 22.02.17

В Крыму медицина развита не на должном уровне. Кроме того наблюдается нехватка специалистов. Об этом сегодня сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании Госсовета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма предложил оценить качество медицины на полуострове по системе председателя правительства России Дмитрия Медведева – по пяти пунктам. Первый – насколько долго нужно стоять в очереди к врачу, второй – есть ли в поликлинике нужные специалисты, третий – можно ли сделать высокотехнологическую операцию в своем регионе, четвертый – есть ли необходимые лекарства в аптеке рядом и нужно ли на них тратить ползарплаты, пятый – быстро ли приезжает скорая помощь.

«Можем ли мы сказать, что по всем показателям у нас все в порядке? Конечно, нет. В медицинских организациях не хватает врачей и среднего персонала. Если в среднем по республике лечебные учреждения укомплектованы врачами чуть меньше чем на 80%, то в сельской местности укомплектованность штатов намного меньше», – обозначил Аксенов больные места крымской медицины. И добавил, что для решения вопроса дефицита медиков необходимо, чтобы выпускники вузов отрабатывали по своей специальности три года в республике.

При этом в Крыму наблюдается и положительная динамика: открываются новые медучреждения, выполнен капитальный ремонт 199 объектов и 61 медицинской организации. Также медучреждения получили более 1500 единиц медицинского современного оборудования техники и транспорта, более 4 тысяч компьютерной техники, а в 29 медицинских организациях внедрена система видео связи.

В 2016 год в регионах установлено 20 модульных ФАПов, в текущем году планируется открытие еще 40. Кроме того в этом году будет выполнена еще одна задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным – в каждом населенном пункте должна появиться аптека, совмещенная с ФАПом.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.02.17

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