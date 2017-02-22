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Крым

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Публикации за 22.02.17

Крымская медицина не дотягивает до общероссийских стандартов / Но движется в нужном направлении

Крымская медицина не дотягивает до общероссийских стандартов Но движется в нужном направлении

В Крыму медицина развита не на должном уровне. Кроме того наблюдается нехватка специалистов. Об этом сегодня сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании Госсовета.

Как передает корреспондент РИА , глава Крыма предложил оценить качество медицины на полуострове по системе председателя правительства России Дмитрия Медведева – по пяти пунктам. Первый – насколько долго нужно стоять в очереди к врачу, второй – есть ли в поликлинике нужные специалисты, третий – можно ли сделать высокотехнологическую операцию в своем регионе, четвертый – есть ли необходимые лекарства в аптеке рядом и нужно ли на них тратить ползарплаты, пятый – быстро ли приезжает скорая помощь.

«Можем ли мы сказать, что по всем показателям у нас все в порядке? Конечно, нет. В медицинских организациях не хватает врачей и среднего персонала. Если в среднем по республике лечебные учреждения укомплектованы врачами чуть меньше чем на 80%, то в сельской местности укомплектованность штатов намного меньше», – обозначил Аксенов больные места крымской медицины. И добавил, что для решения вопроса дефицита медиков необходимо, чтобы выпускники вузов отрабатывали по своей специальности три года в республике.

При этом в Крыму наблюдается и положительная динамика: открываются новые медучреждения, выполнен капитальный ремонт 199 объектов и 61 медицинской организации. Также медучреждения получили более 1500 единиц медицинского современного оборудования техники и транспорта, более 4 тысяч компьютерной техники, а в 29 медицинских организациях внедрена система видео связи.

В 2016 год в регионах установлено 20 модульных ФАПов, в текущем году планируется открытие еще 40. Кроме того в этом году будет выполнена еще одна задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным – в каждом населенном пункте должна появиться аптека, совмещенная с ФАПом.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.02.17

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