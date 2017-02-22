Арест Фирташа не скажется на химических производствах Крыма

Публикации за 22.02.17

Неприятности, постигшие украинского олигарха Дмитрия Фирташа, не скажутся на работе химических заводов севера Крыма.

Напомним, Фирташ через принадлежащую ему Group DF является главным акционером Крымского содового завода (город Красноперекопск) и завода «Крымский титан» (он через Москву сдан в аренду самому себе и работает под брендом «Титановые инвестиции») – градообразующего предприятия Армянска.

Как уже сообщал «Новый День», Дмитрия Фирташа вчера арестовали в Вене на основании испанского ордера, ему грозит экстрадиция в США, где ФБР обвиняет его в коррупции при получении разрешения на разработку титанового месторождения в Индии. Якобы бизнесмен и его сотрудники заплатили индийским чиновникам €19 млн.

В беседе с корреспондентом РИА «Новый День» министр экономического развития Крыма Андрей Мельников подтвердил: «Титановые инвестиции» в настоящее время работают на индийском сырье. При этом министр отметил «неопределенный статус собственника».

Директор «Крымсоды», депутат Госсовета Крыма Владислав Шмельков заверил, что никаких последствий для химических производств арест Фирташа иметь не будет: «На нас это не скажется – вообще никак! Работаем в нормальном режиме, никак не пострадаем от тех событий, которые происходят очень далеко от нас».

По поводу обвинений, связанных с поставкой сырья для производства двуокиси титана, депутат высказал сомнения: «Это все, знаете, такое… Инкриминируют одно, фактически пока ничего не доказано!».

Говоря о текущем положении дел на «Крымсоде», гендиректор заверил: «После того, как запустили газопровод с Кубани, дали нам газ в нормальном количестве, у нас все хорошо!»

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 22.02.17

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