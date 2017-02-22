Муниципалитетам Крыма досталось за безответственное отношение к объектам ФЦП

Публикации за 22.02.17

Вице-премьер правительства Крыма Павел Королев подверг жесткой критике ряд муниципалитетов республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению зампредседателя правительства местные органы власти «безответственно» относятся к поручениям главы Крыма, а также к постановлениям правительства, касающихся реализации мероприятий ФЦП.

В частности, вице-премьер высказал претензии муниципалитетам после доклада министра экономического развития Андрея Мельникова, по словам которого, реализация более двух десятков объектов оказалась под сомнением.

«Сегодня, по нашей информации и по информации управления по реализации ФЦП, есть 28 объектов, по которым запланирован ввод в эксплуатацию в текущем году, но по которым есть риски, что этого может не случиться», – заявил Мельников.

В качестве одного из примеров он привел «шесть объектов образования» в Симферополе, по которым администрацией были предоставлены гарантийные письма «по выносу сетей за границы» участков, но в Минэкономразвития все равно усмотрели в ситуации возможное невыполнение обязательств, «так как запрос на техусловия по выносу сетей в ресурсоснабжающие организации поступил только в феврале». К тому же, у ведомства не оказалось и информации по подготовке соответствующей проектно-сметной документации.

Кроме того, во многих гарантийных письмах попросту отсутствовала объективная информация об источниках финансирования, что опять же вызвало сомнения у Минэкономразвитвия.

«Гарантийные письма – это документ, прежде всего, подкрепленный соответствующими бюджетными обязательствами. В этой связи прошу поручить главам муниципальных образований предоставить информацию в рамках гарантийных писем относительно средств, как это учтено в бюджетах муниципальных образований и как планируется это учесть, что для этого сделано, каким образом это согласовано с подрядчиками и заказчиками», – сказал Королев. По его словам, хоть муниципалитетами письма и были очень быстро предоставлены, «но за этим должна стоять ответственность».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.02.17

Арест Фирташа не скажется на химических производствах Крыма. / Ну, за Крым: материковый бизнес положил глаз на туриндустрию полуострова. / Крымская медицина не дотягивает до общероссийских стандартов. Но движется в нужном направлении. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»