Всем штормам назло: в Крыму зацвели абрикос и жасмин (ФОТО)

Публикации за 22.02.17

На Южный берег Крыма пришла весна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока на большей части полуострова бушуют штормовые ветра, в горной местности идет снег, на ЮБК начинают распускаться цветы и набухать почки на деревьях.

Уже зацвели абрикос муме, кизил, крокусы, зимоцвет, жасмин, саркококка и подснежники. «Наконец-то все они цветут!», – написала на своей странице в Facebook сотрудница Никитского ботанического сада.

Отметим, завершающаяся зима была непривычно холодной для Крыма. Морозы в этом году добрались и до ЮБК, где зачастую зимой температура не опускается ниже нуля. В основном, цветение начинается в начале февраля, но в этом году вышла небольшая заминка – цветение началось к концу месяца.

Отметим, в Симферополе сегодня шел дождь, а в юго-восточной части Симферопольского района – весь день снег.

Фото из соцсети

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 22.02.17

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