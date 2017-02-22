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Крым

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Публикации за 22.02.17

Всем штормам назло: в Крыму зацвели абрикос и жасмин (ФОТО)

Всем штормам назло: в Крыму зацвели абрикос и жасмин (ФОТО)

На Южный берег Крыма пришла весна.

Новый День: Всем штормам назло: в Крыму зацвели абрикос и жасмин (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА , пока на большей части полуострова бушуют штормовые ветра, в горной местности идет снег, на ЮБК начинают распускаться цветы и набухать почки на деревьях.

Новый День: Всем штормам назло: в Крыму зацвели абрикос и жасмин (ФОТО)

Уже зацвели абрикос муме, кизил, крокусы, зимоцвет, жасмин, саркококка и подснежники. «Наконец-то все они цветут!», – написала на своей странице в Facebook сотрудница Никитского ботанического сада.

Новый День: Всем штормам назло: в Крыму зацвели абрикос и жасмин (ФОТО)

Отметим, завершающаяся зима была непривычно холодной для Крыма. Морозы в этом году добрались и до ЮБК, где зачастую зимой температура не опускается ниже нуля. В основном, цветение начинается в начале февраля, но в этом году вышла небольшая заминка – цветение началось к концу месяца.

Новый День: Всем штормам назло: в Крыму зацвели абрикос и жасмин (ФОТО)

Отметим, в Симферополе сегодня шел дождь, а в юго-восточной части Симферопольского района – весь день снег.

Новый День: Всем штормам назло: в Крыму зацвели абрикос и жасмин (ФОТО)
Фото из соцсети
Фото из соцсети

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 22.02.17

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