Ялтинский филиал «Крымавтодора» обвинили в двухлетнем бездействии

Публикации за 22.02.17

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко раскритиковал работу филиала местного госпредприятия «Крымавтодора».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению Ростенко, филиал ГУПа, созданного для обслуживания дорог, попросту бездействует, причем в течение довольного длительного периода времени.

При этом, глава администрации выразил опасение, что ситуация не изменится и после намеченной оптимизации предприятия, которая не принесет городу никакой пользы.

«Работы не было в течение двух лет. И ее теперь вообще не будет. Потому что даже отвечающее должностное лицо – Бондарчук Павел Александрович (начальник филиала «Крымавтодора» в Ялте – прим. «НД»), его здесь даже не будет. Я вообще не понимаю с кого спрашивать», – посетовал Ростенко на селекторном совещании правительства Крыма с муниципалитетами.

Примечательно, что в Минтрансе Крыма согласились с оценкой в отношении подведомственного министерству предприятия.

«Что касается Бондарчука, то учитывая его год работы, по последней проверке, которая была проведена по инициативе администрации с нашим участием, он привлечен к дисциплинарной ответственности. Главный инженер – тоже самое, наказан. Главный механик – лишился своей должности. То есть, работа не устраивает ни администрацию, ни Министерство транспорта», – заявил заместитель министра Александр Рыбак, добавив, что «это и есть причина проведения данной оптимизации предприятия».

В частности, некоторые из намеченных изменений в рамках оптимизации предполагают ликвидацию 8 филиалов предприятия, и создания дорожно-эксплуатационных участков, которые будут содержать необходимый штат и технику для содержания дорог, закрепленных за муниципалитетами. По словам Волкова, также оптимизация позволит существенно сократить и расходы предприятия.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.02.17

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