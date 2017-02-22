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Крым

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Публикации за 22.02.17

Ялтинский филиал «Крымавтодора» обвинили в двухлетнем бездействии

Ялтинский филиал «Крымавтодора» обвинили в двухлетнем бездействии

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко раскритиковал работу филиала местного госпредприятия «Крымавтодора».

Как передает корреспондент РИА , по мнению Ростенко, филиал ГУПа, созданного для обслуживания дорог, попросту бездействует, причем в течение довольного длительного периода времени.

При этом, глава администрации выразил опасение, что ситуация не изменится и после намеченной оптимизации предприятия, которая не принесет городу никакой пользы.

«Работы не было в течение двух лет. И ее теперь вообще не будет. Потому что даже отвечающее должностное лицо – Бондарчук Павел Александрович (начальник филиала «Крымавтодора» в Ялте – прим. «НД»), его здесь даже не будет. Я вообще не понимаю с кого спрашивать», – посетовал Ростенко на селекторном совещании правительства Крыма с муниципалитетами.

Примечательно, что в Минтрансе Крыма согласились с оценкой в отношении подведомственного министерству предприятия.

«Что касается Бондарчука, то учитывая его год работы, по последней проверке, которая была проведена по инициативе администрации с нашим участием, он привлечен к дисциплинарной ответственности. Главный инженер – тоже самое, наказан. Главный механик – лишился своей должности. То есть, работа не устраивает ни администрацию, ни Министерство транспорта», – заявил заместитель министра Александр Рыбак, добавив, что «это и есть причина проведения данной оптимизации предприятия».

В частности, некоторые из намеченных изменений в рамках оптимизации предполагают ликвидацию 8 филиалов предприятия, и создания дорожно-эксплуатационных участков, которые будут содержать необходимый штат и технику для содержания дорог, закрепленных за муниципалитетами. По словам Волкова, также оптимизация позволит существенно сократить и расходы предприятия.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.02.17

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