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Крым

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Публикации за 22.02.17

Крымчане жалуются сразу в Кабмин, не надеясь на местных чиновников / К ним скоро выедут

Крымчане жалуются сразу в Кабмин, не надеясь на местных чиновников К ним скоро выедут

Крымчане недовольны тем, как муниципальные чиновники решают их проблемы.

Как передает корреспондент РИА , теряя надежду достучаться до местных органов власти по вопросам локального характера, жители полуострова просятся на прием сразу к главе Крыма Сергею Аксенову.

«Больше всего в Совет министров Республики Крым поступило обращений о приеме высшими должностными лицами Совета министров, в частности главой Республики Крым. Следует отметить, что согласно проведенного анализа данных обращений все вопросы – местного значения. Граждане записываются на прием и объясняют это тем, что органы самоуправления не решают проблемы на местах, либо не проводится работа разъяснительного характера», – рассказала на селекторном совещании правительства Крыма с муниципалитетами заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан Совета министров Виктория Малухина.

Она также озвучила предложение ежемесячно проводить анализ обращений по социально значимым вопросам, беспокоящих крымчан, попутно устанавливая самые проблемные регионы. В них предлагается направлять руководителей и специалистов исполнительных органов власти для проведения приемов граждан, совместно с главами местной власти. По мнению Малухиной, это позволит избежать необходимости повальной записи крымчан на прием к Аксенову.

Среди основных тем жалоб крымчан – благоустройство городов и поселков, придомовых территорий, необходимость улучшения дорожного хозяйства, вопросы оплаты ЖКХ услуг, а также отсутствия в них качественных норм. Кроме того, одной из самых болезненных проблем для Крыма остается доступность госуслуг, предоставляемых в сети МФЦ.

По актуальной информации Малухиной, только в Феодосии в соответствующей очереди находится 700 человек, при этом в день выдается всего 15-18 талонов. Проблемными в плане очередности являются и МФЦ в городе Саки, в Ленинском районе и других регионах.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.02.17

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