Крымчане жалуются сразу в Кабмин, не надеясь на местных чиновников / К ним скоро выедут

Публикации за 22.02.17

Крымчане недовольны тем, как муниципальные чиновники решают их проблемы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теряя надежду достучаться до местных органов власти по вопросам локального характера, жители полуострова просятся на прием сразу к главе Крыма Сергею Аксенову.

«Больше всего в Совет министров Республики Крым поступило обращений о приеме высшими должностными лицами Совета министров, в частности главой Республики Крым. Следует отметить, что согласно проведенного анализа данных обращений все вопросы – местного значения. Граждане записываются на прием и объясняют это тем, что органы самоуправления не решают проблемы на местах, либо не проводится работа разъяснительного характера», – рассказала на селекторном совещании правительства Крыма с муниципалитетами заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан Совета министров Виктория Малухина.

Она также озвучила предложение ежемесячно проводить анализ обращений по социально значимым вопросам, беспокоящих крымчан, попутно устанавливая самые проблемные регионы. В них предлагается направлять руководителей и специалистов исполнительных органов власти для проведения приемов граждан, совместно с главами местной власти. По мнению Малухиной, это позволит избежать необходимости повальной записи крымчан на прием к Аксенову.

Среди основных тем жалоб крымчан – благоустройство городов и поселков, придомовых территорий, необходимость улучшения дорожного хозяйства, вопросы оплаты ЖКХ услуг, а также отсутствия в них качественных норм. Кроме того, одной из самых болезненных проблем для Крыма остается доступность госуслуг, предоставляемых в сети МФЦ.

По актуальной информации Малухиной, только в Феодосии в соответствующей очереди находится 700 человек, при этом в день выдается всего 15-18 талонов. Проблемными в плане очередности являются и МФЦ в городе Саки, в Ленинском районе и других регионах.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.02.17

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