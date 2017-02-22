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Крым

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Публикации за 22.02.17

В Крыму на ликвидацию стихийных свалок потратят более 150 млн рублей

В Крыму на ликвидацию стихийных свалок потратят более 150 млн рублей

В 2017 году в Крыму на ликвидацию стихийных свалок собираются выделить более 150 миллионов рублей. Об этом сегодня заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании Госсовета. Как передает корреспондент РИА , на территории полуострова зафиксировано 28 полигонов твердых коммунальных отходов и около 270 сельских свалок. При этом большинство из объектов себя исчерпали и подлежат рекультивации с последующим закрытием. В текущем году запланировано убрать более300 тысяч кубометров несанкционированных свалок, на их ликвидацию предусмотрено более 150 миллионов рублей.

Для улучшения экологической ситуации на территории полуострова планируется строительство 7 мусоросортировочных комплексов и 5 полигонов твердых бытовых отходов.

«Еще один вопрос – плохое качество уборки мусора, этот вопрос не решен должным образом ни в одном регионе Крыма. Например, в Симферополе заключены контракты на уборку 165 улиц, а в городе их больше тысячи», – заявил Аксенов. Он выразил надежду, что в год экологии получится улучшить ситуацию не только в сфере обращения с отходами, но и в целом экологическую ситуацию в Крыму.

Отметим, что на протяжении прошлого года на полуострове было выявлено более тысячи несанкционированных свалок, нарушители были оштрафованы на 3,5 миллиона рублей. Но в целом, мусорная проблема решается довольно медленно, например, до сих пор нет проекта, позволяющего ввести в эксплуатацию полигон ТБО в Белогорском районе.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.02.17

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