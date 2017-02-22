В Крыму на ликвидацию стихийных свалок потратят более 150 млн рублей

Публикации за 22.02.17

В 2017 году в Крыму на ликвидацию стихийных свалок собираются выделить более 150 миллионов рублей. Об этом сегодня заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании Госсовета. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на территории полуострова зафиксировано 28 полигонов твердых коммунальных отходов и около 270 сельских свалок. При этом большинство из объектов себя исчерпали и подлежат рекультивации с последующим закрытием. В текущем году запланировано убрать более300 тысяч кубометров несанкционированных свалок, на их ликвидацию предусмотрено более 150 миллионов рублей.

Для улучшения экологической ситуации на территории полуострова планируется строительство 7 мусоросортировочных комплексов и 5 полигонов твердых бытовых отходов.

«Еще один вопрос – плохое качество уборки мусора, этот вопрос не решен должным образом ни в одном регионе Крыма. Например, в Симферополе заключены контракты на уборку 165 улиц, а в городе их больше тысячи», – заявил Аксенов. Он выразил надежду, что в год экологии получится улучшить ситуацию не только в сфере обращения с отходами, но и в целом экологическую ситуацию в Крыму.

Отметим, что на протяжении прошлого года на полуострове было выявлено более тысячи несанкционированных свалок, нарушители были оштрафованы на 3,5 миллиона рублей. Но в целом, мусорная проблема решается довольно медленно, например, до сих пор нет проекта, позволяющего ввести в эксплуатацию полигон ТБО в Белогорском районе.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.02.17

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