Экс-депутату Рады Цареву не дали добывать нефть и уран на набережной Алушты / Но только пока

Публикации за 22.02.17

Компании экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева не смогут в ближайшее время развернуть бурную деятельность в Алуште.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из повестки дня сегодняшней сессии Госсовета исключили два вопроса – дойдя до них, спикер Владимир Константинов попросил депутатов снять темы. Возражать никто не стал.

Константинов пояснил журналистам: «Один из депутатов поднял вопрос о целесообразности: насколько продуман формат передачи пансионатов и насколько такой формат целесообразен. Мы приняли решение еще раз рассмотреть данный вопрос в связи с возникшими сомнениями у депутата и сняли его с рассмотрения. Сама форма смущала депутата – каким образом это делается. Ну и, наверное, инвесторы были не очень убедительными».

О чем речь и в чем могли возникнуть сомнения?

В проекте постановления говорилось о двух алуштинских пансионатах – «ХИИТовец» и «Днепр», входящих сейчас в состав ГУП РК «Солнечная Таврика». Их предлагалось передать в качестве вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в рамках реализации инвестсоглашения между Совмином Крыма и ООО «Ветеран».

Оба объекта находятся в Алуште в знаменитом Профессорском уголке: «Днепр» на Набережной-16, «ХИИТовец» –. Набережная – 18, 21. Последний расположен в 50 метрах от моря и имеет собственный пляж. Оценены они были в 98 млн руб и 69 млн руб соответственно. Это имущество должно было составить 40% в капитале нового хозяйственного общества.

Остальные 60% должно внести ООО «Ветеран». Это общество зарегистрировано в центре Ялты, на улице Кирова. Его уставный фонд составляет 10 тыс руб, из которых 100 руб внес Олег Царев, а остальные 9,9 тыс – ООО «Сельбилляр». Оно расположено в той же Ялте, по тому же адресу и целиком принадлежит тому же Олегу Цареву. Директором обоих обществ является Нина Царева.

Интересно, что основными видами деятельности обоих ООО являются добыча и обогащение угля и антрацита, добыча сырой нефти и попутного газа, добыча урановой и ториевой руд, добыча и первичная обработка сланцев, добыча и агломерация торфа… То есть обе ялтинские компании создавались как добывающие. Что именно из длинного списка полезных ископаемых они собирались добывать на набережной Алушты – неизвестно. Впрочем, для «Ветерана» 26-м видом деятельности указана «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания».

«Не очень убедительным» инвестор мог показаться бдительному депутату вот из-за чего: с сентября 2014 года идет судебная тяжба между Ялтинским горсоветом и ООО «Сельбилляр» по поводу платы за аренду земли. Горсовет требует 24 млн руб в год, которые вносятся равными долями ежемесячно, причем раз в год сумма может корректироваться – по прилагаемой формуле. «Сельбилляр» платить не хочет, ссылаясь на вновь открывшиеся обстоятельства, требует пересмотра решения Хозсуда, утвердившего сумму аренды.

Осталось добавить, что Олег Царев – бывший депутат Верховной Рады Украины, а усадьба «Сельбилляр» (Кипарисовая роща) – имение князей Барятинских, ставшее санаторием имени Кирова.

Перед началом сессии, когда взнос алуштинской недвижимости в уставный фонд еще значился в ее повестке, депутат Станислав Матвеев заверил корреспондента РИА «Новый День», что вопрос этот – отнюдь не политический, и, если бы не фамилия Царева, он не вызвал бы никакого интереса – Крым нуждается в инвесторах.

А министр имущественных и земельных отношений Анна Анюхина наотрез отказалась комментировать возможность передачи недвижимости на ЮБК такому интересному инвестору.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

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