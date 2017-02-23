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Крым

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Публикации за 23.02.17

В Крыму уволены десятки чиновников-коррупционеров

В Крыму уволены десятки чиновников-коррупционеров

В Крыму массово увольняют госслужащих в связи с подозрением в коррупции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании Госсовета.

Как передает корреспондент РИА , на протяжении прошлого года десятки чиновников были уволены в связи с подозрением в совершении коррупционных деяний, а также за непрофессионализм. По словам Аксенова, к дисциплинарной ответственности привлечены более 25 должностных лиц. Кроме того комитет по противодействию коррупции направил в правоохранительные органы материалы, по которым были возбуждены 35 уголовных дел. По данным фактам возмещен ущерб на сумму более 2 млн рублей.

«Борьба с коррупцией будет вестись постоянно и жестко, невзирая на должности и прошлые заслуги. Считаю, что необходимо закрепить нормативно требования к служебному поведению должностных лиц совмещающих должности в республике Крым, а также виды взысканий и порядок их применения за коррупционные правонарушения», – заявил глава Крыма.

И напомнил, что последним резонансным примером стало задержание бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина.

Как сообщал , Казурин был задержан в середине февраля. Ему инкриминируется получение взятки, общая сумма которой составила 27 млн рублей. Следствие утверждает, что экс-чиновник получил «вознаграждение» за помощь строительной компании в заключении и сопровождении контракта на строительство жилья в Крыму.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.02.17

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