Сколько стоит Крым: Киев прикинул ущерб и уже хочет больше

Публикации за 23.02.17

Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал приблизительную сумму, в которую Киев оценивает финансовый ущерб для Украины из-за присоединения Крыма к России.

Как уже сообщал «Новый День», Украина обвинила Россию в добыче полезных ископаемых на «украинском» шельфе, заявила о краже морских ресурсов и загрязнении украинских территорий, в том числе и во время строительства Керченского моста, и потребовала за это солидную компенсацию.

В январе было заявлено: все необходимые досудебные процедуры завершены, и украинская сторона рассчитывает, что арбитраж международного трибунала начнет работать уже с середины 2017 года. Кроме того, Украина подала в Международный уголовный суд еще два иска по поводу событий Евромайдана, а также Донбасса и Крыма.

Ранее Киев никак не мог определиться с суммой ущерба, наконец, предварительная цифра по Крыму озвучена: около 100 млрд долларов (в 2015 году речь шла о 57 млрд). «Эта сумма будет еще уточняться на стадии принятия решения», – тут же заявил Петренко.

Напомним, что Крым, в свою очередь, пообещал подать встречный иск против Киева с требованием возмещения ущерба, нанесенного полуострову за 20 лет нахождения в составе Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.02.17

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