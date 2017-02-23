NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 23.02.17

Сколько стоит Крым: Киев прикинул ущерб и уже хочет больше

Сколько стоит Крым: Киев прикинул ущерб и уже хочет больше

Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал приблизительную сумму, в которую Киев оценивает финансовый ущерб для Украины из-за присоединения Крыма к России.

Как уже сообщал , Украина обвинила Россию в добыче полезных ископаемых на «украинском» шельфе, заявила о краже морских ресурсов и загрязнении украинских территорий, в том числе и во время строительства Керченского моста, и потребовала за это солидную компенсацию.

В январе было заявлено: все необходимые досудебные процедуры завершены, и украинская сторона рассчитывает, что арбитраж международного трибунала начнет работать уже с середины 2017 года. Кроме того, Украина подала в Международный уголовный суд еще два иска по поводу событий Евромайдана, а также Донбасса и Крыма.

Ранее Киев никак не мог определиться с суммой ущерба, наконец, предварительная цифра по Крыму озвучена: около 100 млрд долларов (в 2015 году речь шла о 57 млрд). «Эта сумма будет еще уточняться на стадии принятия решения», – тут же заявил Петренко.

Напомним, что Крым, в свою очередь, пообещал подать встречный иск против Киева с требованием возмещения ущерба, нанесенного полуострову за 20 лет нахождения в составе Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.02.17

Чиновники объяснили, почему невозможно победить мусор в Симферополе. / В Крыму уволены десятки чиновников-коррупционеров. / 23 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter