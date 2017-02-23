Орудовавший в Судаке украинский мошенник пытался бежать из Крыма

Публикации за 23.02.17

В Крыму пограничники задержали жителя Украины, находящегося в федеральном розыске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 36-летний мужчина пытался покинуть полуостров через пункт пропуска Армянск.

Однако при проверке документов выяснилось, что гражданин Украины находится в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве.

«Контролер установил, что украинец находится в федеральном розыске по инициативе ОМВД России по г. Судак», – сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ Крыма.

С задержанного правоохранители взяли подписку о невыезде до рассмотрения уголовного дела в судебном порядке.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 23.02.17

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