Орудовавший в Судаке украинский мошенник пытался бежать из Крыма

В Крыму пограничники задержали жителя Украины, находящегося в федеральном розыске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 36-летний мужчина пытался покинуть полуостров через пункт пропуска Армянск.
Однако при проверке документов выяснилось, что гражданин Украины находится в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве.
«Контролер установил, что украинец находится в федеральном розыске по инициативе ОМВД России по г. Судак», – сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ Крыма.
С задержанного правоохранители взяли подписку о невыезде до рассмотрения уголовного дела в судебном порядке.
Армянск, Анастасия Зук
Армянск. Другие новости 23.02.17
Чиновники Севастополя опозорили город на туристической выставке в Ялте (ФОТО). / Сколько стоит Крым: Киев прикинул ущерб и уже хочет больше. / Чиновники объяснили, почему невозможно победить мусор в Симферополе. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»