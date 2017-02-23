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Крым

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Публикации за 23.02.17

Киев обижен: Европе наскучили украинские причитания о Крыме

Киев обижен: Европе наскучили украинские причитания о Крыме

Украина назвала недопустимым игнорирование ОБСЕ фактов голосования на думских выборах в Крыму.

Как передает корреспондент РИА , Верховная Рада приняла обращение к странам-членам ОБСЕ, которое поддержали 239 народных депутатов.

Таким образом, украинская сторона собирается «привлечь внимание международного сообщества» к якобы «системным и грубым нарушениям прав человека в Крыму».

«Верховная Рада Украины заявляет о недопустимости игнорирования в окончательном отчете ОБСЕ/БДИПЧ результатов наблюдения на выборах в государственную думу федерального собрания Российской Федерации 2016 года», – говорится в обращении.

Также депутаты потребовали от членов организации изучить все обстоятельства подготовки окончательного отчета миссии и обратить внимание на крымский вопрос.

Отметим, окончательный отчет ОБСЕ / БДИПЧ был опубликован 23 декабря минувшего года.

Позже, 20 января, в Раду был внесен проект обращения к странам ОБСЕ относительно отчета по выборам в Госдуму РФ, однако ему до сих пор не давали ход, так как в Киеве надеялись, что в Европе отреагируют, наконец, на украинские жалобы.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 23.02.17

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