Киев обижен: Европе наскучили украинские причитания о Крыме

Украина назвала недопустимым игнорирование ОБСЕ фактов голосования на думских выборах в Крыму.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Верховная Рада приняла обращение к странам-членам ОБСЕ, которое поддержали 239 народных депутатов.
Таким образом, украинская сторона собирается «привлечь внимание международного сообщества» к якобы «системным и грубым нарушениям прав человека в Крыму».
«Верховная Рада Украины заявляет о недопустимости игнорирования в окончательном отчете ОБСЕ/БДИПЧ результатов наблюдения на выборах в государственную думу федерального собрания Российской Федерации 2016 года», – говорится в обращении.
Также депутаты потребовали от членов организации изучить все обстоятельства подготовки окончательного отчета миссии и обратить внимание на крымский вопрос.
Отметим, окончательный отчет ОБСЕ / БДИПЧ был опубликован 23 декабря минувшего года.
Позже, 20 января, в Раду был внесен проект обращения к странам ОБСЕ относительно отчета по выборам в Госдуму РФ, однако ему до сих пор не давали ход, так как в Киеве надеялись, что в Европе отреагируют, наконец, на украинские жалобы.
Киев, Анастасия Зук
Киев. Другие новости 23.02.17
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