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Публикации за 23.02.17

Во Львове произошла массовая драка белорусских туристов с местными хулиганами (ВИДЕО) / Судя по страшным крикам, украинцы получили достойный отпор

Во Львове произошла массовая драка белорусских туристов с местными хулиганами (ВИДЕО) Судя по страшным крикам, украинцы получили достойный отпор

Во Львове агрессивные местные жители напали на туристов из Белоруссии.

Как передает корреспондент РИА , об инциденте, который произошел около двух часов ночи возле гостиницы «Львов», сообщили украинские СМИ.

Между приезжими и местными жителями произошел конфликт, переросший в массовое побоище.

Отгонять хулиганов от гостей «культурной» столицы Украины пришлось правоохранителям, но досталось и им. В результате на 31-летнего львовянина был составлен протокол за агрессивное отношение и оскорбление полицейских. Остальные нападавшие разбежались. У трех граждан Белоруссии были диагностированы ушибы.

Комментаторы не смогли не оценить украинское «гостеприимство»: «А чего другого ожидать можно было от поездки в этот бандеровский зверинец?﻿».

«Думаю, наши победили, потому что в Беларуси так не орут», – прокомментировал пользователь из Минска.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

«В Беларуси так не орут»

Львов, Анастасия Зук

Львов. Другие новости 23.02.17

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