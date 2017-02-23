Во Львове произошла массовая драка белорусских туристов с местными хулиганами (ВИДЕО) / Судя по страшным крикам, украинцы получили достойный отпор

Публикации за 23.02.17

Во Львове агрессивные местные жители напали на туристов из Белоруссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об инциденте, который произошел около двух часов ночи возле гостиницы «Львов», сообщили украинские СМИ.

Между приезжими и местными жителями произошел конфликт, переросший в массовое побоище.

Отгонять хулиганов от гостей «культурной» столицы Украины пришлось правоохранителям, но досталось и им. В результате на 31-летнего львовянина был составлен протокол за агрессивное отношение и оскорбление полицейских. Остальные нападавшие разбежались. У трех граждан Белоруссии были диагностированы ушибы.

Комментаторы не смогли не оценить украинское «гостеприимство»: «А чего другого ожидать можно было от поездки в этот бандеровский зверинец?﻿».

«Думаю, наши победили, потому что в Беларуси так не орут», – прокомментировал пользователь из Минска.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QkUtrEupL_o&rel=0">Video</a> «В Беларуси так не орут»

Львов, Анастасия Зук

Львов. Другие новости 23.02.17

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