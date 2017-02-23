Заводы «Фиолент» и «Море» могут перейти в федеральную собственность

Публикации за 23.02.17

Крымские оборонные предприятия «Фиолент» и «Море» ждут глубокая модернизация и госзаказы.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», машиностроительный завод «Фиолент», выпускающий автоматизированные корабельные системы управления, и судостроительный завод «Море» наращивают объёмы производства. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, все оборонные предприятия полуострова, в том числе «Фиолент» и «Море», закреплены за госхолдингами с материка и обеспечены заказами в ручном режиме.

«Это сегодня головные предприятия, которые выполняют заказы для крупных государственных компаний», – заявил глава республики, добавив, что заводы работают на ВПК страны.

Детали Сергей Аксёнов не раскрыл, однако известно, что в прошлом году завод «Фиолент» в рамках контракта Рособоронэкспорта выполнил заказ для КНР, по итогам 2015-го года продемонстрировал рост объёмов производства и реализации своей продукции.

Аксёнов также сообщил, что существуют планы по технической модернизации завода с привлечением средств инвесторов, и не исключил передачу «Фиолента» и других предприятий крымской оборонки в федеральную собственность для гарантированных госзаказов.

По крайней мере, на этой неделе крымские власти отказались от идеи продать с аукциона 19% акций симферопольского завода.

Вместо этого они предложили включить крымские предприятия в федеральную программу «Развитие судостроения на 2013-2030 годы».

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 23.02.17

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