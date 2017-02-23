NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 23.02.17

Заводы «Фиолент» и «Море» могут перейти в федеральную собственность

Заводы «Фиолент» и «Море» могут перейти в федеральную собственность

Крымские оборонные предприятия «Фиолент» и «Море» ждут глубокая модернизация и госзаказы.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», машиностроительный завод «Фиолент», выпускающий автоматизированные корабельные системы управления, и судостроительный завод «Море» наращивают объёмы производства. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, все оборонные предприятия полуострова, в том числе «Фиолент» и «Море», закреплены за госхолдингами с материка и обеспечены заказами в ручном режиме.

«Это сегодня головные предприятия, которые выполняют заказы для крупных государственных компаний», – заявил глава республики, добавив, что заводы работают на ВПК страны.

Детали Сергей Аксёнов не раскрыл, однако известно, что в прошлом году завод «Фиолент» в рамках контракта Рособоронэкспорта выполнил заказ для КНР, по итогам 2015-го года продемонстрировал рост объёмов производства и реализации своей продукции.

Аксёнов также сообщил, что существуют планы по технической модернизации завода с привлечением средств инвесторов, и не исключил передачу «Фиолента» и других предприятий крымской оборонки в федеральную собственность для гарантированных госзаказов.

По крайней мере, на этой неделе крымские власти отказались от идеи продать с аукциона 19% акций симферопольского завода.

Вместо этого они предложили включить крымские предприятия в федеральную программу «Развитие судостроения на 2013-2030 годы».

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 23.02.17

Джемилеву дали свежую установку: война за Крым невозможна. / Во Львове произошла массовая драка белорусских туристов с местными хулиганами (ВИДЕО). Судя по страшным крикам, украинцы получили достойный отпор. / Киев обижен: Европе наскучили украинские причитания о Крыме.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter