Севастополь отмечает третью годовщину Русской весны и чествует защитников Отечества (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 23.02.17

23 февраля Севастополь отмечает сразу два праздника – День защитника Отечества и День Народной воли, учреждённый в память событий «Русской весны». Севастопольцы вспоминают исторический митинг 23 февраля 2014 года, изменивший судьбу Крыма.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», с третьей годовщиной исторического митинга на площади Нахимова, положившего начало процессу воссоединения Крыма с Россией, жителей Севастополя поздравил российский президент Владимир Путин.

«23 февраля 2014 года стал для Севастополя поистине судьбоносным днем. Тысячи его жителей единым фронтом выступили против государственного переворота, дали решительный отпор радикальным, националистическим силам, которые своими агрессивными действиями попытались запугать всех, кто противостоял самоуправству и беззаконию. Севастопольцы проявили стойкость и мужество, защитили родной город, вместе с крымчанами выразили твердую волю – быть с Россией, – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Это событие в городе отмечают с размахом – возложение цветов к военным мемориалам, многочисленные концерты, день открытых дверей на кораблях Черноморского флота, автопробег ретро «Побед» по местам блок-постов периода весны 2014-го года, праздничный салют и сразу два митинга.

Первый из них прошёл в Севастополе утром. На нём выступили представители самообороны в период «Русской весны» и духовенства, горожане, поздравившие севастопольцев с праздником.

Пришли также выступить с дежурными речами городские чиновники, не имеющие никакого отношения к севастопольсой Русской весне.

Напомним, что 23 февраля 2014 года на митинге «Народной воли против фашизма на Украине», собравшего несколько тысяч горожан, севастопольцы отказались признать новую власть Украины и избрали своего «народного мэра» – Алексея Чалого. Позднее День Народной воли стал официальным праздником Севастополя.

Между тем, сам Чалый, сославшись на недомогание, на торжествах не присутствовал.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=kutp_tjbuUo&rel=0">Video</a> .

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 23.02.17

Заводы «Фиолент» и «Море» могут перейти в федеральную собственность. / Джемилеву дали свежую установку: война за Крым невозможна. / Во Львове произошла массовая драка белорусских туристов с местными хулиганами (ВИДЕО). Судя по страшным крикам, украинцы получили достойный отпор. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»