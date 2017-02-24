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Крым

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Публикации за 24.02.17

В Чёрном море продолжаются поиски рыбака с перевернувшейся лодки

В Чёрном море продолжаются поиски рыбака с перевернувшейся лодки

По информации спасателей, моторная лодка перевернулась накануне в районе поселка Мисхор. Рыбаки, имевшие необходимые разрешения, сняли сети, и уже плыли к берегу, но сильное волнение моря привело к опрокидыванию лодки.

Как передает корреспондент РИА , одному мужчине чудом удалось спастись – он самостоятельно доплыл до берега. Второй рыбак – погиб, а третьего все еще ищут.

«В 20:06 на берег в районе сосновой рощи на территории пляжа санатория «Родина» самостоятельно выплыл один из пострадавших. Он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи и с предварительным диагнозом: «переохлаждение II степени», доставлен в терапевтическое отделение Ялтинской городской больницы», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. К слову, температура морской воды на момент происшествия составляла всего семь градусов.

Погибший рыбак был обнаружен водолазами в ходе обследования 20-километровой прибрежной зоны. Как заявили спасатели, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Поиски третьего мужчины все еще продолжаются. В работах задействованы 28 человек личного состава и 13 единиц техники, в том числе авиация.

В МЧС просят крымчан воздержаться от водных прогулок из-за неблагоприятных погодных условий.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 24.02.17

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