В Крыму сорвалась со скалы альпинистка из Москвы / Работают врачи

Публикации за 24.02.17

Альпинистка из Москвы упала с 20-метровой высоты в горах на ЮБК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина сорвалась во время подъема на скалу Мшатка-Кая (в районе поселка Форос), двигаясь вместе с напарником по маршруту называемому «Вилкой».

При падении альпинистка получила в том числе травму головы. Для оказания помощи женщине задействовали 5 сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-спас», а также, учитывая, что происшествие произошло на опасном участке горы, была вызвана дежурная группа спасателей из Севастополя.

«Посредством альпинистского снаряжения и вакуумного матраца девушка была эвакуирована со скального массива, после чего транспортирована спасателями по сыпучему рельефу «Форосского массива» к трассе «Ялта-Севастополь».

С травмами различной степени тяжести девушка была передана сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Ливадийскую больницу», – сообщили в ГКУ «Крым-спас».

В МЧС, в связи с происшествием, в очередной раз подчеркивают – экстремалам необходимо рассчитывать свои возможности в стремлении побороть ту или иную крымскую вершину, и быть максимально подготовленным к возможным сложностям.

«Крымские горы привлекают не только множество туристов, но и любителей экстремальных видов спорта, таких как – альпинизм, скалолазание и т.д. При выходе на любой скальный маршрут необходимо адекватно оценивать сложности рельефных условий, выработать специальную технику при преодолении опасного горного рельефа, также необходимо учитывать техническую сложность маршрута, его характер и протяженность», – посоветовал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Ялта, Леонид Маковецкий

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