В Севастополе угонщики-«психологи» ловко сыграли на простых реакциях таксиста / Но ездить не научились

Публикации за 24.02.17

В Севастополе водитель такси после обычного подвоза пассажиров вместо получения денег лишился автомобиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время ночной смены мужчина нарвался на парочку молодых людей, устроивших ему спектакль со «скандалом».

По информации севастопольских полицейских, таксист довез пару до нужного им места, однако оплаты не дождался. Вместо этого девушка принялась оскорблять водителя и даже пообещала ему физическую расправу.

Мужчина дискуссию категорически прервал и, не раздумывая, вышел из-за руля, решительно направившись к пассажирской двери, дабы «помочь» скандалистке побыстрее покинуть салон.

Но стоило ему выйти из машины, как спутник девушки лихо перескочил на водительское сидение и нажал на газ. Однако, скрыться от хозяина авто криминальной паре не удалось.

«Оперуполномоченные уголовного розыска задержали злоумышленников. Ими оказались 22-летняя и 21-летний жители Севастополя. Также было установлено, что далеко уехать злоумышленник не смог, не справившись с управлением, он врезался в стену жилого дома», – сообщают в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Примечательно, что полицейским свое поведение молодые люди внятно объяснить не смогли – о мотивах угона умолчали.

Тем не менее, севшему за руль чужого автомобиля предстоит отвечать: в отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», согласно которой, в случае доказательства его вины в суде, он может получить до 5 лет тюрьмы.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 24.02.17

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