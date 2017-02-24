Похищенный сбушниками крымчанин отказался признавать украинский суд

Публикации за 24.02.17

В Дарницкий районный суд Киева привезли российского военного Максима Одинцова, похищенного из Крыма Службой безопасности Украины в ноябре прошлого года.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», российский контрактник Максим Одинцов отказался признать свою вину.

Напомним, что бывший военнослужащий Украины обвиняется киевским режимом в «госизмене и дезертирстве».

«В той квалификации, которую огласил прокурор, вину свою не признаю», – цитирует Одинцова украинские СМИ.

Подсудимый подчеркнул, что имеет российское гражданство.

Следующее заседание назначено на 13 марта.

Как писал ранее «Новый День», 20 ноября сотрудники СБУ через подставных лиц заманили на границу якобы с целью передачи дипломов о высшем образовании, младшего сержанта Александра Баранова и прапорщика Максима Одинцова и силой увезли их на Украину. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца. 26 декабря прошлого года военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины закончила досудебное расследование и направила дело российских военных в суд.

Им грозит до 15 лет тюрьмы.

В начале декабря Следственный комитет России предъявил обвинение двум украинским военнослужащим Сергею Павленко и Роману Ткаченко, причастным к похищению российских военных.

Киев, Оксана Мурзина

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