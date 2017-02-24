Западные наблюдатели не признают российскую аккредитацию в Крыму – Москва таких не пускает

Публикации за 24.02.17

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина заявила, что власти полуострова не препятствуют приезду международных наблюдателей на полуостров и готовы принять их в любое время. Но только после соответствующей российскому законодательству процедуры оформления.

«Пусть они приезжают. Ставится вопрос о наблюдательных миссиях в Крыму – мы открыты. Мы всегда рады общаться с международными организациями и представителями, готовы показать, как мы живем, и мы не скрываем наших недостатков», – сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» Людмила Лубина.

Однако, по её словам, с документами у иностранных гостей должно быть всё в порядке.

«Эти организации не признают Крым российским и, приезжая на нашу территорию, запрашивают разрешение Украины. Украина эти разрешения дает, но они оформлены в неустановленном порядке. Мы заявляем, что мы – территория России, поэтому и готовьте документы, соответствующие законодательству Российской Федерации. И вот только в том, что они приезжают к нам с ненадлежащими документами, возникает вопрос», – сообщила Лубина, добавив при этом, что запрос в Москву автоматически будет означать признание Крыма российским.

Делать это представители зарубежных организаций не торопятся.

Как сообщал «Новый День», уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уже приглашала международных наблюдателей приехать на полуостров и посмотреть, как изменилась его жизнь с 2014-го года.

«Беспрепятственный доступ международных мониторинговых групп всячески приветствуется. Мы приглашаем сюда международных наблюдателей с тем, чтобы они своими глазами могли увидеть те позитивные процессы, которые происходят в Крыму, мнение людей, которое складывается о происходящих интеграционных системах, чтобы развеять миф об оккупации и массовых нарушениях прав человека в Крыму, поскольку это был выбор народа», – заявила омбудсмен.

Симферополь, Оксана Мурзина

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