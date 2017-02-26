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Крым

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Публикации за 26.02.17

«Они откажутся»: в России ответили на обещание Порошенко позаботиться о крымчанах

«Они откажутся»: в России ответили на обещание Порошенко позаботиться о крымчанах

Жители Крыма будут благодарны, если президент Украины Петр Порошенко оставит их в покое. Об этом сегодня заявил депутат Госдумы от РК Руслан Бальбек в ответ на обещание Порошенко не оставлять крымчан.

Как передает корреспондент РИА , свое обещание президент Украины разместил в Facebook. В чем конкретно будет заключаться поддержка, не уточнил, но подчеркнул, что «весь цивилизованный мир знает: Крым – это Украина».

Бальбек в свою очередь отметил, что жители полуострова прочувствовали поддержку Киева еще в 2014 году, когда Украина устроила водную блокаду полуострова, перекрыв Северо-Крымский канал, потом забота усилилась, выразившись в продуктовой блокаде. Апогеем «поддержки» стал блэкаут, организованный радикалами при попустительстве Порошенко и его правительства.

Российский сенатор Алексей Пушков добавил, что наглядный пример заботы Порошенко продемонстрировал в Донбассе: «Всем известно, как Порошенко «позаботился» о Донецке. Теперь обещает «не оставить без поддержки крымчан». Что-то подсказывает: они откажутся», – написал Пушков в Twitter. Напомним, в марте 2014 года 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 26.02.17

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