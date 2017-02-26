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Крым

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Публикации за 26.02.17

Жителям Крыма предложили оценить качество медицинских услуг

Жителям Крыма предложили оценить качество медицинских услуг

Жителям Крыма предложили оценить качество медицинских услуг, оказываемых в учреждениях здравоохранения полуострова. Соответствующая размещена на сайте минздрава РК.

Как передает корреспондент РИА , участникам опроса предлагают выбрать конкретную больницу или поликлинику, сообщить, удалось ли сразу получить талон к нужному специалисту, как долго пришлось ждать диагностического обследования, правда, составителей анкеты не интересует, как долго пациенту пришлось ждать своей очереди в регистратуре и у кабинета врача, а также можно ли записаться на прием в данное учреждение по телефону или через Интернет.

Анкеты можно заполнить в традиционной – бумажной форме, они должны предоставляться в организациях здравоохранения.

Впервые крымчанам предложили оценить качество медицинской помощи в 2016 году: тогда в эксперименте приняли участие около трети медучреждений. В этом году оценку качества работы со стороны пациентов могут получить 100% заведений, работающих в территориальной программе госгарантий.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.02.17

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