Ответ Джемилеву: крымские татары не собираются переезжать на Украину

Публикации за 27.02.17

Крымские татары даже не собираются переезжать на Украину. Таковы результаты исследования, проведенного Федеральным агентством по делам национальностей.

«На вопрос: «Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на/в Украину, в другую страну?» 0% опрошенных ответили, что хотели бы переехать на Украину, 82% заявили, что хотели бы остаться в Крыму, 10% – поменять населенный пункт в пределах Крыма», – цитируют «Известия» председателя ведомства Игоря Баринова. По его словам, максимум, куда бы хотели перебраться крымские татары – в другой регион России. Причем таких желающих опрос выявил всего 2%.

Как уже сообщал «Новый День», украинский нардеп, бывший глава меджлиса (запрещенной в России экстремистской организации) Мустафа Джемилев заявил о том, что после воссоединения Крыма с Россией на территорию Украины перебралось порядка 20 тысяч крымских татар. При этом меджлисовец признал несостоятельность своих скандальных заявлений 2014 года о якобы новой готовящейся депортации народа. «Были опасения, что будет новая депортация крымских татар, для этого были все предпосылки. Но этого не случилось», – отрекся от своих «запугиваний» жителей Крыма Джемилев.

В то же время, глава ФАДН отмечает: жизнь крымских татар существенно улучшилась после воссоединения Крыма с Россией, однако еще не все проблемы народа решены.

«Если в среднем по стране у нас всего 5% людей сталкиваются с проблемами в связи со своей национальностью, то в Крыму таких – 9%. А среди крымских татар эта цифра еще в начале 2016 года была на уровне 38%. В течение года показатель снижался, и сейчас составляет 27%», – рассказал Баринов.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 27.02.17

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