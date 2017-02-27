В районе Керченского моста увеличилась численность дельфинов

Публикации за 27.02.17

В Керченском проливе увеличилась численность дельфинов: сваи строящегося моста стали искусственными «лугами», на которых размножилась живность, которой питаются рыбы, являющиеся кормом для дельфинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отдельные дни специалисты фиксировали в акватории Керченского пролива более тысячи этих морских млекопитающих, в том числе около 200 черноморских афалин. В целом же по численности преобладали дельфины-белобочки: за сутки наблюдений их насчитывали до 800 особей. Азовки (морские свиньи) встречались со стороны Азовского моря, на входе в Керченский пролив, держались небольшими группами по 6-12 голов, а общее количество особей этого вида составляло 300-400.

Рост популяции экологи объясняют улучшением условий охоты дельфинов на сингиля и лобана. Количество рыбы в районе стройки выросло за год в 10 раз. Исследователи связывают такой рост с увеличением кормовой базы за счет активного развития морской растительности на сваях моста.

В Таманском и Динском заливах в период проведения исследований были отмечены представители 10 видов рыб: барабуля, ставрида, бычок-кругляк, бычок-травяник, бычок-песочник, бычок-мартовик, лобан, сингиль, хамса и скат морской кот. При этом миграция сингиля и лобана во время строительства моста сосредоточилась у границ Керчь-Еникальского канала. Это позволило дельфинам эффективнее охотиться на мигрирующих рыб в этом районе моря.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 27.02.17

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