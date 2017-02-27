В Симферополе поймали двух воров, совершавших кражи из автомобилей

Публикации за 27.02.17

В Симферополе задержали двух подозреваемых в совершении серии краж из автомобилей.

28-летний симферополец и его 42-летний приятель, ранее судимый за аналогичные преступления, уже сознались в содеянном. Установлено их участие в двух эпизодах.

Как рассказал один из злоумышленников, автомобили они вскрывали с помощью сканера.

В отношении двух воров возбуждены уголовные дела по п.«а» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража.

Максимальное наказание, которое им может грозить, – лишение свободы сроком до 5 лет.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 27.02.17

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