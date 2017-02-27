В Крым идет весна: с начала марта +20

Публикации за 27.02.17

На этой неделе в Крыму будет тепло и солнечно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весна на полуостров придет по календарю: в среду воздух прогреется до +20 градусов тепла. Правда, не обойдется и без весенних дождей, которые пойдут в четверг, но в тот же день и закончатся. В другие дни недели в Крыму будет тепло и солнечно. «На текущей недели ожидается теплая весенняя погода, определимая антициклоном, который будет способствовать рассеванию облачности. Днем температуры воздуха составят до +17 градусов, в предгорных районах Крыма до +20, ночью до +6 градусов тепла», – сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

По предварительным прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до середины следующей недели.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.02.17

В Симферополе поймали двух воров, совершавших кражи из автомобилей. / В районе Керченского моста увеличилась численность дельфинов. / Ответ Джемилеву: крымские татары не собираются переезжать на Украину. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»