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Крым

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Публикации за 27.02.17

В Крым идет весна: с начала марта +20

В Крым идет весна: с начала марта +20

На этой неделе в Крыму будет тепло и солнечно.

Как передает корреспондент РИА , весна на полуостров придет по календарю: в среду воздух прогреется до +20 градусов тепла. Правда, не обойдется и без весенних дождей, которые пойдут в четверг, но в тот же день и закончатся. В другие дни недели в Крыму будет тепло и солнечно. «На текущей недели ожидается теплая весенняя погода, определимая антициклоном, который будет способствовать рассеванию облачности. Днем температуры воздуха составят до +17 градусов, в предгорных районах Крыма до +20, ночью до +6 градусов тепла», – сообщила РИА начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

По предварительным прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до середины следующей недели.

Симферополь, Анастасия Зук

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