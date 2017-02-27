В Крыму назначили нового главного строителя

Публикации за 27.02.17

Новым руководителем Службы капитального строительства Крыма стал Василий Недзельский. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее Недзельский занимал пост первого замначальника госведомства.

Как сообщал «Новый День», в декабре прошлого года на время проведения служебной проверки в кабинете министров был отстранен от исполнения своих обязанностей руководитель Службы капитального строительства Крыма Иван Пойда, проработавший на этой должности менее полугода. Экс-чиновника обвинили в срыве ФЦП.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.02.17

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