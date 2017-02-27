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Крым

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Публикации за 27.02.17

В Крыму назначили нового главного строителя

В Крыму назначили нового главного строителя

Новым руководителем Службы капитального строительства Крыма стал Василий Недзельский. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА , ранее Недзельский занимал пост первого замначальника госведомства.

Как сообщал , в декабре прошлого года на время проведения служебной проверки в кабинете министров был отстранен от исполнения своих обязанностей руководитель Службы капитального строительства Крыма Иван Пойда, проработавший на этой должности менее полугода. Экс-чиновника обвинили в срыве ФЦП.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.02.17

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