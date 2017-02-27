В Ялте бесконтрольно вырубают хвойники, горожане обратились в прокуратуру (ФОТО)

Публикации за 27.02.17

Общественники Ялты обратились в прокуратуру по поводу бесконтрольной вырубки хвойных деревьев в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях жители региона зафиксировали факт уничтожения зеленых насаждений на территории парка пансионата «Жемчужина» – от деревьев остались лишь одни пеньки.

«Это были живые деревья, сосны с толстыми стволами, абсолютно неиспорченные – пять штук. С какой целью их спилили, для чего и кто это сделал? Наверное, есть люди, которые могут на эти вопросы ответить в силу своих должностных обязанностей», – рассказала РИА «Новый День» общественница Марина Забродская.

Общественники написали заявление в прокуратуру, попросив разобраться в вопросе. Также позвонили и в полицию, оставив свои контактные данные. Однако, по словам Марины Забродской, никто из правоохранительных органов с ней до сих пор не связался.

«На рубку деревьев должно быть разрешение. Если оно есть – значит, нет претензий. Но есть претензии к тем, кто выписывал эти разрешения, так как это уже второе дело начинается», – поясняет общественница.

Жители Ялты предполагают, что если «закрывать глаза» на подобные инциденты со спилом деревьев, то деревья продолжат бесконтрольно вырубать. По мнению Марины Забродской, такое отношение к природе Крыма, учитывая год экологии в России, выглядит просто издевательством.

Кроме того, общественники выявили массовое уничтожение деревьев и на территории расположенной недалеко от парка «Жемчужины» стройке.

«В районе жилой застройки по улице Манагарова-5 поставлен забор в трех-пяти метрах от балконов людей. Забором огорожена территория, на которой происходит зачистка деревьев и кустарников», – рассказала Марина Забродская, добавив, что и по этому случаю общественниками подано заявление в прокуратуру.

Как уже сообщал «Новый День», в Сакском районе Крыма браконьеры вырубили 1 тысячу 579 деревьев, нанеся ущерб государству в 2,5 миллиона рублей. Факт вырубки обнаружили госинспекторы Минприроды Крыма, передав материалы в полицию, которая проводит расследование и ищет браконьеров.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 27.02.17

Небо над Крымом и Черным морем прикроют «Буками». / В Крыму назначили нового главного строителя. / В Крым идет весна: с начала марта +20. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»