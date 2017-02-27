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Публикации за 27.02.17

В Керчи умер последний защитник Аджимушкайских каменоломен
Фото:Валерий Мельников (РИА Новости)

В Керчи умер последний защитник Аджимушкайских каменоломен

В Керчи умер последний защитник легендарного подземного гарнизона в Аджимушкайских каменоломнях. Михаилу Радченко было 89 лет. Предварительной причиной смерти врачи скорой помощи назвали инсульт.

Как рассказали агентству «Новый День» сотрудники Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника, утром ветеран сам на своей машине приехал на открытие V Всероссийской научно-практической конференции «Военно-исторические чтения», которая в эти дни проходит в Керчи. Михаил Радченко, который вёл активный образ жизни и всегда участвовал в городских мероприятиях, был как всегда бодр и в хорошем настроении. Внезапно ему стало плохо. Вызванная бригада врачей-реаниматологов приняла все необходимые меры, но спасти последнего защитника подземного гарнизона не смогла. Участники конференции почтили его память минутой молчания.

Михаил Радченко спустился в Аджимушкайские каменоломни в мае 1942 года вместе с бойцами, прикрывавшими отход советских войск на Тамань, и мирными жителями. По разным оценкам под землёй оказались около 15 тысяч человек. Тогда Радченко было 14 лет.

Новый День: В Керчи умер последний защитник Аджимушкайских каменоломен

«Я выполнял задания, как солдат, хотя и мальчишка. Ходил в разведку, стоял на дежурстве. Ползал за водой – пацану это было сподручнее, пока немцы не обнаружили и не обнесли проволокой наши лазы, установив возле них пулеметы», – вспоминал ветеран.

Когда немцы начали проводить многочасовые газовые атаки, командир подземного гарнизона полковник Павел Ягунов приказал мирному населению выйти из каменоломен.

Напомним, что в условиях постоянных обстрелов и газовых атак подземный гарнизон без еды, воды и надежды на спасение держался почти полгода. В последние дни октября 1942-го года немцы с собаками и мощными прожекторами прочесали самые отдалённые уголки 10-километрового лабиринта и вывели последних шестерых остававшихся под землёй защитников. Никто из них до победы не дожил.

Новый День: В Керчи умер последний защитник Аджимушкайских каменоломен

Керчь, Галия Шакирова

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