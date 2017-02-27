NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 27.02.17

Киев потребует от России деньги за крымские земли и санатории

Киев потребует от России деньги за крымские земли и санатории

Украинские суды арестовали в Крыму имущество на 720 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА , под арестом находятся санатории, земли и другая недвижимость, ущерб от передачи которой украинская сторона оценила в 340 миллионов гривен, что эквивалентно примерно 720 миллионам рублей.

Кроме того «прокурор Автономной Республики Крым в изгнании» Гюндуз Мамедов заявил, что в результате работы украинских правоохранительных ведомств и судов Украине будет возвращено имущество стоимостью около 21 миллиона рублей, правда, как именно будет происходить взыскание, пока неизвестно.

Напомним, летом прошлого года Украина оценивала ущерб от национализированного имущества значительно ниже – в 150 миллионов гривен. Тогда украинская прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование по статье «Присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах».

Как сообщал , в августе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назначил «прокурором Автономной Республики Крым» Гюндуза Мамедова. Сама же прокуратура АРК в изгнании была создана в начале 2015 года для расследования преступлений, совершенных в Крыму, за пределами полуострова. Ведомство располагается в Киеве и периодически заявляет о привлечении к ответственности крымских чиновников, военных и политических деятелей.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.02.17

В Керчи умер последний защитник Аджимушкайских каменоломен. / В Ялте бесконтрольно вырубают хвойники, горожане обратились в прокуратуру (ФОТО). / Небо над Крымом и Черным морем прикроют «Буками».

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter