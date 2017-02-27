Киев потребует от России деньги за крымские земли и санатории

Публикации за 27.02.17

Украинские суды арестовали в Крыму имущество на 720 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под арестом находятся санатории, земли и другая недвижимость, ущерб от передачи которой украинская сторона оценила в 340 миллионов гривен, что эквивалентно примерно 720 миллионам рублей.

Кроме того «прокурор Автономной Республики Крым в изгнании» Гюндуз Мамедов заявил, что в результате работы украинских правоохранительных ведомств и судов Украине будет возвращено имущество стоимостью около 21 миллиона рублей, правда, как именно будет происходить взыскание, пока неизвестно.

Напомним, летом прошлого года Украина оценивала ущерб от национализированного имущества значительно ниже – в 150 миллионов гривен. Тогда украинская прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование по статье «Присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах».

Как сообщал «Новый День», в августе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назначил «прокурором Автономной Республики Крым» Гюндуза Мамедова. Сама же прокуратура АРК в изгнании была создана в начале 2015 года для расследования преступлений, совершенных в Крыму, за пределами полуострова. Ведомство располагается в Киеве и периодически заявляет о привлечении к ответственности крымских чиновников, военных и политических деятелей.

Киев, Анастасия Зук

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