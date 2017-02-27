Особенности национальной кадровой политики: участник коррупционного скандала в Бахчисарае возглавил ГУП в Севастополе

Публикации за 27.02.17

В правительстве Севастополя решили «пригреть» одного из участников коррупционного скандала в администрации Бахчисарая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве нового «начальника по безопасности» государственного унитарного предприятия «Городской автозаправочный комплекс» назначен Станислав Гецман, ранее руководивший футбольным клубом «Бахчисарай».

Напомним, опубликованное в феврале 2016 года видео с переговорами тогдашних главы администрации Владимира Верховода и председателя горсовета Юрия Гуляева спровоцировало общественный резонанс и их отставку: местные жители, увидев ролик, были шокированы циничным обсуждением вопросов, связанных с «распилом» бюджетных средств, выделенных в том числе и футбольному клубу. При этом один из участников ролика, похожий на Гецмана, обещает применить силу к одному из депутатов местного горсовета за препятствование направлению денег по незаконным схемам: «В зубы он получит… но только не у себя в кабинете и не при двух свидетелях». Видеозапись стала поводом для возбуждения ряда уголовных дел.

Как считают сотрудники предприятия, Гецмана и нового директора севастопольского ГУПа Олега Рыженкова назначили на ключевые должности с целью организовать банкротство организации, для ее последующей продажи.

«Они до сентября будут здесь рулить процессом, а в сентябре – выборы губернатора, и они пойдут дальше по карьерной лестнице. До сентября им надо успеть продать предприятие – это все понимают, и мы пытаемся противостоять этому. Вопрос: как они собираются продать заправки и нефтебазу, которые стратегически должны принадлежать городу, а будут в частных руках? Заправками всегда пользовались военные при непредвиденных случаях, – если что-то происходит, военные приезжают, открывают чемоданчик и предъявляют талоны (на топливо). С частной организацией это будет нереально», – цитирует «Форпост» одну из работниц ГУПа.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 27.02.17

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