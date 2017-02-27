На Ай-Петри погиб подросток

Публикации за 27.02.17

На Ай-Петри погиб 14-летний подросток, 54-летняя женщина с различными травмами госпитализирована в Ялтинскую больницу.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», несчастный случай произошёл днем 26 февраля: мальчик и женщина катались на санях, прицепленных к снегоходу. Машина двигалась с большой скоростью, и сани опрокинулись.

Вызванные на место трагедии спасатели оказали первую помощь пострадавшим. «Остановили кровотечение у подростка и обоим наложили фиксирующие тугие повязки на места многочисленных ссадин. Посредством специальных носилок спасатели совместно с медицинскими сотрудниками эвакуировали пострадавшего подростка к автомобилю «скорой помощи». К сожалению, в результате происшествия молодой человек получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью», – сообщает пресс-служба ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-спас».

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 27.02.17

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