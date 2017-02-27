Правительство Севастополя отменило воспоминания о празднике 2015 года. Более 40 млн руб, потраченных незаконно, вернуть невозможно

Публикации за 27.02.17

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доказала: распоряжение правительства Севастополя от 30 апреля 2015 года было незаконным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению ФАС, распоряжением №352-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Севастополя на проведение мероприятий по подготовке города Севастополя к празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» некоторые бюджетные учреждения города Севастополя были наделены правом проводить закупки без конкурсных процедур.

Распоряжение состояло из 14 пунктов, распределяющих более 40 млн руб. Впрочем, самые значительные суммы тогда достались не бюджетным учреждениям и не МУПам, хотя они тоже участвовали в украшении и предпраздничной уборке города.

В частности, договоры без конкурса получили: ООО «Югспецмонтаж» – три подряда: на 2,5 млн руб, 1, 5 млн и 3,6 млн руб. ООО «Грин» – на оказание услуг по праздничному оформлению города на сумму 8, 5 млн руб, ООО «Клен» – на сумму 2,5 млн руб.

ООО «Зеленые решения» бралось выполнить работы по капитальному ремонту центральных клумб площади Ушакова на сумму 4 млн руб, клумб площади Лазарева на 2, 8 млн руб, высадить зеленые насаждения в парке Победы за 5,6 млн руб, выполнить работы по капитальному ремонту объектов благоустройства на сумму 12,5 млн руб.

Департаментом городского хозяйства Севастополя тогда руководил Олег Казурин, ныне арестованный по результатам работы вице-премьером правительства Крыма. Он той весной «разруливал» казус, случившийся на Приморском бульваре, – его обильно засыпали резко пахнущим навозом, видимо, в рамках благоустройства: «Честно говорить об удобрении, которое было привезено туда – ну, перестарались. Хотели, как лучше, а получилось, как всегда», – объяснял Казурин недовольный горожанам.

Нынешнее правительство Севастополя с выводами ФАС согласилось, признало действия предшественников нарушением антимонопольного законодательства, отменило незаконное распоряжение, хотя деньги давно потрачены.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

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