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Крым

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Публикации за 27.02.17

Отставка за нерасторопность: два депутата в Белогорском районе лишились своих кресел / «Слуги народа» не предоставили декларации о доходах

Отставка за нерасторопность: два депутата в Белогорском районе лишились своих кресел «Слуги народа» не предоставили декларации о доходах

Прокуратура Белогорского района настояла на досрочном прекращении полномочий двух депутатов Русаковского сельсовета.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», народные избранники лишились своих постов, так как своевременно не предоставили информацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, как собственных, так и своих супругов, а также несовершеннолетних детей. По мнению прокурора Белогорского района, тем самым депутаты нарушили закон.

«Ввиду невыполнения требований антикоррупционного законодательства прокурор района внёс в адрес Русаковского сельского совета представление. По результатам его рассмотрения полномочия двух депутатов прекращены досрочно», – сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 27.02.17

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