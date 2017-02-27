Отставка за нерасторопность: два депутата в Белогорском районе лишились своих кресел / «Слуги народа» не предоставили декларации о доходах

Публикации за 27.02.17

Прокуратура Белогорского района настояла на досрочном прекращении полномочий двух депутатов Русаковского сельсовета.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», народные избранники лишились своих постов, так как своевременно не предоставили информацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, как собственных, так и своих супругов, а также несовершеннолетних детей. По мнению прокурора Белогорского района, тем самым депутаты нарушили закон.

«Ввиду невыполнения требований антикоррупционного законодательства прокурор района внёс в адрес Русаковского сельского совета представление. По результатам его рассмотрения полномочия двух депутатов прекращены досрочно», – сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Симферополь, Галия Шакирова

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