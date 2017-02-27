Отставка за нерасторопность: два депутата в Белогорском районе лишились своих кресел / «Слуги народа» не предоставили декларации о доходах

Прокуратура Белогорского района настояла на досрочном прекращении полномочий двух депутатов Русаковского сельсовета.
Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», народные избранники лишились своих постов, так как своевременно не предоставили информацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, как собственных, так и своих супругов, а также несовершеннолетних детей. По мнению прокурора Белогорского района, тем самым депутаты нарушили закон.
«Ввиду невыполнения требований антикоррупционного законодательства прокурор района внёс в адрес Русаковского сельского совета представление. По результатам его рассмотрения полномочия двух депутатов прекращены досрочно», – сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Симферополь, Галия Шакирова
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