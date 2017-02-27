Только направление ветра их удивило: жители Феодосии равнодушно отнеслись к проекту нефтеперерабатывающего комплекса

Публикации за 27.02.17

В Феодосии прошли общественные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории нефтеперерабатывающего комплекса (установка вакуумной перегонки мазута для получения сырья каталитического или гидрокрекинга) в районе Ближние камыши.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обсуждение прошло удивительно спокойно, особенно, если учесть опыт прошлых яростных протестов феодосийцев: и против учений Украина –НАТО, и против строительства зернового терминала.

На слушания по нефтекомплексу пришло всего 33 человека. Возможно, организаторы специально столь «удачно» выбрали время и место; понедельник, 3 часа дня, центр города, то есть далеко от этих самых Ближних Камышей.

Итак, инвестор просит 5 га земли на окраине города, участок удален от моря на 4 км, но приближен к ЛЭП и железной дороге. Для объектов такого рода требуется охранная зона – не менее 500 м. Ее можно организовать – до ближайшего жилья около 1 км.

Мероприятие вел заместитель главы администрации Феодосии Петр Полтавский, который указал на угрозу подтопления участка. Инвестор пообещал учесть этот момент, как и необходимость озеленения прилегающей территории. Пожелания записали в протокол.

По ходу обсуждения проекта недоумение жителей вызвало утверждение, что в этой местности дуют северо-западные ветры, которые развеют отходы производства. Все взрослые крымчане знают, что «наш» ветер дует с северо-востока. Инвестор пообещал уточнить этот момент у метеорологов.

Об инвесторе: это феодосийское ООО «РОН», единственным учредителем (с уставным капиталом 10 тыс руб) и директором которого является Андрей Апостолов. Среди основных видов деятельности компании – техобслуживание и ремонт транспортных средств, оптовая и розничная торговля топливом, хранение нефтепродуктов.

Предполагается, что перерабатываться будет местная тяжелая нефть, то есть добытая в Крыму и на прикрымском шельфе, а результатом переработки станут мазут и судовое топливо. Поэтому, видимо, проект нужно связывать с «Черноморнефтегазом»: такая нефть и такие потребности есть именно у них. Это предприятие упоминалось в ходе слушаний. Пока заявлены небольшие объемы переработки – 10 тыс т нефти в год (40 т за рабочий день).

По утверждению инвестора, проект прошел все необходимые согласования, одобрен инвестиционным советом при правительстве Крыма. Но при разработке рабочего проекта еще раз будут проведены экологические экспертизы.

В результате 20 из участников общественного обсуждения одобрили проект нефтеперерабатывающего комплекса, 10 проголосовали против, один воздержался.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 27.02.17

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