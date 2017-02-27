В Крыму собираются строить новые заводы по производству мороженого и стройматериалов

Публикации за 27.02.17

Представители Крыма подписали несколько соглашений на инвестиционном форуме в Сочи. Некоторые из них весьма любопытны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гендиректор акционерного общества «Корпорация развития Республики Крым» (единственный акционер – «Черноморнефтегаз») Олег Морозов и гендиректор ООО «Фабрика мороженого «Славица» Евгений Марсавин подписали меморандум о взаимодействии. В его рамках – реализация на территории индустриального парка «Феодосия» инвестиционного проекта «Строительство фабрики по производству мороженого». Срок реализации проекта – 3 года. Объём инвестиций составит 500 млн рублей, предполагаемое число новых рабочих мест – 400.

Производственные мощности компании «Славица» на сегодняшний день расположены в в Красноярске и Набережных Челнах, ассортимент «Славицы» составляет более 120 наименований, среди них: «Умка», «Эклер», «Обамка». Сколько и какого мороженого собираются производить в Феодосии, пока не сообщается. Известно лишь, что инвестор запрашивает под предприятие участок площадью 3,5 гектара. Место для строительства администрация Феодосии пока не определила.

Напомним, в настоящее время в Крыму производится только треть молока от общего объема потребления на полуострове. Инвестпроекты, подразумевающие создание новых молочных ферм, реализуются на севере и западе Крыма. Восточная же Феодосия испытывает серьезные проблемы не только с крымским молоком, но и с питьевой водой. Из чего собираются делать феодосийское мороженое, пока не ясно.

В Сочи был подписан еще один меморандум о взаимодействии – между АО «Корпорация развития Республики Крым» и ООО «Торговый дом «КДК». Документ предусматривает реализацию на территории индустриального парка «Бахчисарай» инвестиционного проекта «Строительство завода по производству строительных материалов». Срок реализации проекта – 2 года с момента получения разрешительной документации на начало строительства. Объём инвестиций составит 800 млн рублей.

ООО Торговый Дом «КДК» зарегистрировано в Республике Крым в январе 2017 года с уставным капиталом 10 тыс руб. Его единственным владельцем и директором является Александр Бахарев, компанию связывают с Санкт-Петербургской тезкой, тамошний «КДК» тоже имеет размер уставного капитала 10 тыс руб.

Напомним, в Бахчисарае из-за отсутствия газа в конце минувшего года приостанавливал работу комбинат «Стройиндустрия», производящий цемент. Есть информация, что украинские собственники пытаются его продать.

Отметим, индустриальные парки – готовые к работе инвестиционные площадки – о которых в Крыму говорят очень давно, пока не созданы.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

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