Диверсанты? В Крыму разбросали листовки с украинскими призывами и с символикой «Правого сектора»

Публикации за 28.02.17

В Крыму активизировались радикалы, грозящиеся вернуть полуостров Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неизвестные усеяли Судак, Феодосию, Коктебель и Щебетовку небольшими листовками с изображениями символики «Правого сектора» (организация, запрещенная в Российской Федерации), а также с антироссийскими призывами на фоне украинского флага: «Соотечественники! Мы, партизаны Крыма, хотим сообщить, что нами выполняются задачи по возвращению Крыма!»

Судя по тому, что листовки сомнительного качества и разного размера, «партизаны» не пользовались услугами типографии, а распечатали провокационные призывы на обычном принтере.

«Диверсанты поураганили в Коктебеле 26-го. Где крымское ФСБ? Вчера жители Коктебеля видели машину, из которой раскидывали листовки и знаки запрещённого в России " Правого сектора»!!!!!! Это полный караул...», – написал на своей странице в Facebook местный блогер Александр Горный.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФСБ Крыма, в ведомстве с ситуацией знакомы: «Это обычное нарушение общественного порядка, которым должна заниматься полиция», – заявил пресс-секретарь ведомства Сергея Терехова.

А вот в дежурной части МВД Феодосии об инциденте не знают. В городском отделе МВД Судака сообщили, что заявления от горожан поступали и были зафиксированы, а за подробным ответом необходимо обращаться в пресс-службу МВД Крыма, где, к сожалению, комментировать ситуацию отказались. «Не могу прокомментировать, нам ничего не поступало», – рассказала РИА «Новый День» пресс-секретарь ведомства Ольга Кондрашова.

Другие же отметили, что проспали «диверсантов» не только правоохранители: «Да мы все проспали... » А вот оптимистов украинские визитки повеселили: «Ржу во весь голос :)))) Работает разве только на бабушек».

Судак, Анастасия Зук

Судак. Другие новости 28.02.17

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