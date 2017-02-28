Шалманы превыше всего: в Феодосии снесут волейбольные площадки для расширения кафе

Публикации за 28.02.17

Чиновники Феодосии решили отдать уникальный городской пляжный стадион под снос.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после активного использования в прошлом сезоне объект неожиданно признали незаконным.

При этом, по информации крымского общественника Александра Талипова, стадион, состоящий из площадок, предназначенных для различных пляжных видов спорта, был создан на деньги одного из предпринимателей. Бизнесмен потратил два миллиона рублей на покупку необходимого оборудования, после чего передал все имущество на баланс профильного городского учреждения.

Талипов отмечает, что спортивные площадки могут исчезнуть ради «развития» одного из расположенных на территории кафе.

«Летом 2016 года было проведено несколько турниров, площадки на протяжении всего курортного сезона оставались общедоступными и бесплатными. Но вот, видимо, администрации Феодосии надо решать какие-то денежные вопросы, иначе как понимать принятое решение снести волейбольные площадки. Якобы территорию отдадут под благоустройство прилегающему кафе, которое сможет установить дополнительные шалманы, при этом обязуется возле моря сделать съезд для инвалидов. А что мешает администрации сделать пандус минуя площадки? Да и как в конец набережной доберутся инвалиды? Это разве нормальное решение?», – написал общественник у себя в Facebook.

Возмутила Талипова и позиция министерства спорта Крыма по данному вопросу. Вместо того, чтобы разобраться в проблеме, сотрудники ведомства просто воспользовались информацией администрации Феодосии для предоставления ответа обеспокоенным гражданам, не дав оценку ситуации как курирующее спорт министерство.

В частности, в документе за подписью первого заместителя министра спорта Крыма Олега Голинача говорится, что отделом муниципального контроля Феодосии пляжные конструкции признаны незаконными, и еще в декабре 2016 года комиссия по сносу самовольных построек дала разрешение на их снос.

Получить комментарий в МКУ «Отдел по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью администрации города Феодосии Республики Крым» корреспонденту РИА «Новый День» не удалось: телефон приемной начальника учреждения Артема Ермуракия, указанный на официальном сайте Феодосии на портале правительства Крыма, не отвечал.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 28.02.17

Диверсанты? В Крыму разбросали листовки с украинскими призывами и с символикой «Правого сектора». / Краснодарским и крымским отелям предложили поумерить аппетиты. / Глава администрации Евпатории недоволен результатами стерилизации животных в городе. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»