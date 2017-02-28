Серьёзные намерения: в Крыму проблемой сохранения урожая займутся частные инвесторы

Публикации за 28.02.17

В Красногвардейском районе Крыма собираются построить фруктохранилище вместимостью 30 тысяч тонн и консервный завод по переработке фруктов и овощей.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», проект подразумевает и строительство тепличного комплекса общей площадью 23 гектара для выращивания плодоовощной продукции. В настоящее время идёт оформление технической документации, после чего инвесторы сразу же приступят к работе.

Ранее стало известно о планах построить в посёлке Гвардейское под Симферополем фруктохранилище на 2430 тонн. Общая стоимость проекта составляет 201,9 миллионов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму сложилась парадоксальная ситуация – большой процент привозных овощей и фруктов при наличии всех условий для полного обеспечения жителей полуострова собственной сельхозпродукцией. Однако крымским фермерам просто-напросто негде хранить свой урожай, а продавать за бесценок перекупщикам они не хотят.

Красногвардейский район, Галия Шакирова

Красногвардейский район. Другие новости 28.02.17

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