В Севастополе от сексуального насилия пострадали более 100 детей за год

Публикации за 28.02.17

В Севастополе зафиксирован рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе от насилия и истязаний в семье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чаще всего дети подвергались сексуальному насилию: за год было возбуждено 106 уголовных дел, при этом в 2015 – 83.

Кроме того, по информации Следственного комитета Севастополя, возросло и количество детей погибших по неосторожности и пострадавших от истязаний в семье.

Также отмечается рост преступлений, совершенных самими несовершеннолетними. За год было заведено 60 уголовных дел, в которых фигурировали подростки. В большинстве случаях их жертвами становились сверстники или дети, которые младше. Несовершеннолетние шли на кражи и грабежи, угоны автомобилей, убийство, сбыт наркотиков, разжигание вражды в социальных сетях.

Всего в минувшем году следователями было возбуждено боле 700 уголовных дел, из них расследовано более 600 преступлений, оставшиеся – находятся в производстве.

В 2016 году удалось добиться роста раскрываемости особо тяжких преступлений: раскрыто 90% убийств и 100% изнасилований. Также раскрыто и расследовано 26 преступлений прошлых лет, сообщила пресс-служба СК Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 28.02.17

Серьёзные намерения: в Крыму проблемой сохранения урожая займутся частные инвесторы. / «Тупость, а не дурость»: Бахарев раскритиковал «работу над ошибками» при ремонте центра Симферополя. / «Расчехлился, наконец»: Зубков пожалел о возвращении Крыма в состав России. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»