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Публикации за 28.02.17

В Крыму подняли цены на принудительную эвакуацию / Эксперты: всё равно мало

В Крыму подняли цены на принудительную эвакуацию Эксперты: всё равно мало

Госкомцен Крыма установил новые тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на спецстоянке.

Как передаёт корреспондент РИА , согласно новым тарифам принудительная эвакуация на территории полуострова будет стоить 1,9 тыс рублей, в Симферополе – 2 тыс рублей, в Ялте – 2,3 тыс рублей.

Также установлена и стоимость хранения задержанных автомобилей: за полный час простоя владельцу автомобиля категории «А» придется заплатить 12,5 рублей, категории «В» и «D» массой до 3,5 тонн – 25 рублей, категории «D» массой более 3,5 тонн, «С» и «Е» – 50,00 рублей, а за негабаритный транспорт – 75,00 рублей. Данные тарифы едины для всех предприятий независимо форм собственности, сообщила пресс-служба Госкомитета по ценам и тарифам Крыма.

При этом как рассказал агентству руководитель МУП «ГорТрансСервис» Станислав Грецкий, тарифы, установленные Госкомценом все равно низкие и должны еще вырасти. «Мы начнем по этим тарифам работать, но мое мнение, что тарифы еще нужно поднимать. Мы сейчас подсчитаем экономику, тогда будет видно насколько еще необходимо повысить цены», – пояснил Грецкий.

Отметим, что ранее стоимость принудительной эвакуации обходилась, например, симферопольцам в 93 рубля за каждый полный километр пути. Эвакуаторы работают в Симферополе с начала ноября.

Симферополь, Анастасия Зук

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