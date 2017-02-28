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Крым

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Публикации за 28.02.17

Лоббисты против «аскеров»: Верховная Рада выделит 200 млн для обустройства КПП и инфраструктуры на границе с Крымом

Лоббисты против «аскеров»: Верховная Рада выделит 200 млн для обустройства КПП и инфраструктуры на границе с Крымом

Батальон Ислямова, разбивший табор на Перекопе, похоже, остался не у дел: украинские чиновники «выбили» из депутатов круглую сумму для обеспечения «комфортного пересечения границы» украинским гражданам и жителям Крыма.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», к июлю текущего года на трёх приграничных контрольно-пропускных пунктах планируется построить автостанции, парковки, обустроить сервисные зоны и центры административных услуг, в которых можно будет оформить документы, а также поставить банковские терминалы с обменом валют.

По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, в текущем году на эти цели из украинского бюджета выделят 200 миллионов гривен. Причём, вся необходимая документация по обустройству КПП должна быть готова уже к 10 марта.

Такая кругленькая сумма казённых денег чиновника скорее радует, чем смущает. Главное, «чтобы граждане, которые пересекают административную границу, чувствовали себя комфортно», – цитируют Лавренюка украинские СМИ.

Напомним, что на приграничных с Крымом КПП многочасовые очереди – явление распространённое. Кроме того, по словам экспертов, крымскотатарскому вооруженному формированию Ленура Ислямова придётся освободить занимаемую «площадку», дабы не создавать помех рабочим и дорожно-строительной технике.

Между тем, по данным регионального Минтуризма в прошлом году полуостров посетили около 2 миллионов граждан Украины, что в 4 раза больше, чем в 2015 году.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 28.02.17

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